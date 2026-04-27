Osvaldo González le anotó a Colo Colo a los 41 años y 259 días en el estadio Ester Roa Rebolledo y con ese gol se convirtió en el jugador de mayor edad en marcarle al Cacique en sus 101 años de historia. El golazo llegó al minuto 76 del duelo del fin de semana, cuando el defensor de la Universidad de Concepción empató parcialmente un partido que los albos terminarían ganando por 2-1.

El récord con el que terminó González llevaba 57 años intacto. Era propiedad del delantero argentino Oscar Coll, quien el 5 de octubre de 1969 le había anotado al cuadro popular con 41 años y 34 días.

El récord de Coll que González superó

Lo que hace más llamativa esta historia no es solo el registro etario, sino que son las tres coincidencias exactas que conectan el gol de González con el de Coll y que fueron reveladas por el periodista Luis Reyes en AS Chile.

Ambos lo consiguieron en Concepción. Coll en el antiguo estadio Regional de Collao, González en el renovado Ester Roa Rebolledo. En las dos ocasiones el gol significó el 1-1 parcial. En ambos partidos Colo Colo se impuso por 2-1 al final. En 1969, los tantos albos que sentenciaron ese duelo fueron de Carlos Caszely y Elson Beiruth.

Que el mismo marcador, la misma ciudad y el mismo resultado final enmarquen dos hitos separados por más de medio siglo es una rareza estadística difícil de construir intencionalmente.

🥊⚽🟡🔵 UN JAB PERFECTO DE ROCKY



Osvaldo González soltó un zapatazo en área de #ColoColo y puso el 1-1 para Universidad de Concepción, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 11 por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Solo cuatro mayores de 40 en 101 años

En toda la historia de Colo Colo, apenas cuatro futbolistas han logrado vulnerar su arco superando los 40 años. González encabeza esa lista con su marca del fin de semana.

Le sigue Coll con sus 41 años y 34 días en 1969. Más abajo aparecen dos nombres recientes: Hernán Barcos, quien le convirtió con Alianza Lima a los 40 años y 34 días en 2024, y Joaquín Larrivey, que lo hizo con Magallanes a los 40 años y 18 días ese mismo año.

Osvaldo “Rocky” González cierra así una semana en que, pese a que la Universidad de Concepción no logró el triunfo, su gol lo inscribe en la historia del fútbol chileno.