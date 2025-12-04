Solo queda un partido para definir al otro elenco que acompañará a U de Concepción en la Primera División el 2026, y luego del empate que protagonizaron Cobreloa y Deportes Concepción en el Ester Roa Rebolledo este miércoles recién pasado la incertidumbre aumenta respecto a dicho escenario, algo que va acompañado del futuro del goleador de los lilas, el experimentado Joaquín Larrivey.

El Bati ha sido una de las figuras en la temporada del León de Collao y sobre todo ahora último en la liguilla por el ascenso, donde ha convertido goles importantes para tener a su equipo en esta final ante Cobreloa, un escenario que pone ambición en el artillero que lo hizo confirmar su próximo paso en el fútbol chileno.

⚽Larrivey seguirá defendiendo la camiseta lila la próxima temporada

Aunque surgieron varios rumores en los últimos días sobre un posible nuevo rumbo que tomara Larrivey de cara al 2026, luego del empate en la ida ante Cobreloa el propio atacante se encargó de aclarar el panorama de su futuro.

En diálogo con Dsports, Joaquín Larrivey se refirió en primera instancia a cómo ha vivido su 2025 con Deportes Concepción. “La verdad es que estoy muy agradecido, muy orgulloso de ser parte de este club y su proceso de crecimiento. Agradezco la confianza y el cariño de la gente. Pase lo que pase, el 2026 estaré vistiendo la camiseta de Deportes Concepción“, manifestó el trasandino, dejando en claro que pemanecerá en el conjunto de Collao para la próxima temporada.

“Tuve años muy lindos en Universidad de Chile, en Magallanes y ahora este proyecto de Deportes Concepción, que tiene mucho margen de crecimiento. Ser parte de eso me llena de felicidad y orgullo”, añadió el Bati.

📊 Los números de Larrivey con Deportes Concepción

Este 2025, el Bati ha jugado 40 partidos con Deportes Concepción entre Primera B, Copa Chile y la liguilla del ascenso, anotando más de 20 goles.