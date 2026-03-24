🔴 FINAL | Fecha 2 – Grupo A | Copa de la Liga 2026

⚽ Marcador: Deportes Concepción 1 – 3 Colo Colo: 45+1′ Tomás Alarcón (CC); 63′ Álvaro Madrid (CC); 67′ Francisco Marchant (CC); 90+1′ Fausto Grillo (CON)

📺 Canal: TNT Sports Premium

🕐 Horario: 20:30 hrs (Chile)

📍 Estadio: Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción, Chile

Deportes Concepción vs Colo Colo, minuto a minuto

¿Dónde ver Deportes Concepción vs Colo Colo EN VIVO?

El partido entre Deportes Concepción y Colo Colo por la Copa de la Liga 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 TNT Sports Premium

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La Previa de Deportes Concepción vs Colo Colo

Este martes 24 de marzo a las 20:30 horas, el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción recibe la visita de Colo Colo en la segunda fecha del Grupo A de la Copa de la Liga 2026. Ambos equipos llegan al duelo con un punto tras empatar en la fecha inaugural, lo que le da a este partido el carácter de final anticipada en el grupo. El árbitro designado es Diego Flores.

Deportes Concepción, dirigido por Walter Lemma, igualó 2-2 ante Huachipato en el Estadio CAP como debut en la Copa. Los Lilas, últimos de la Liga de Primera 2026 con apenas 4 puntos, tienen en el goleador Joaquín Larrivey a su principal carta de gol. También destaca el volante Leonardo Valencia, quien aporta creatividad en el mediocampo. Jugar en el Ester Roa como local es su gran ventaja, ya que el estadio fue escenario de sus únicos resultados positivos en la temporada.

Colo Colo llega al partido con importantes novedades en su formación: el DT Fernando Ortiz cambia el esquema del 3-5-2 al 4-3-3 y realiza hasta cinco cambios respecto al equipo que empató 1-1 ante Coquimbo Unido en el Monumental. La gran baja es Arturo Vidal, quien será preservado por una molestia muscular, al igual que Diego Ulloa, quien se sumó a la Selección Chilena. Las grandes novedades son las titularidades del defensa Cristián Riquelme y, especialmente, del joven atacante Yastin Cuevas, quien reemplaza a Maximiliano Romero como ‘9’ titular. En el arco continúa Fernando De Paul, figura del partido anterior con al menos cuatro intervenciones clave.

Formaciones de Deportes Concepción y Colo Colo

Formación de Deportes Concepción

César Dutra; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Cristian Suárez, Jorge Henríquez; Nelson Sepúlveda, Javier Rojas, Leonardo Valencia; Ignacio Mesías y Joaquín Larrivey. DT: Walter Lemma.

Formación de Colo Colo

Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Cristián Riquelme; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez; Claudio Aquino, Leandro Hernández y Yastin Cuevas. DT: Fernando Ortiz.​