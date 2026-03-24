Colo Colo no tiene margen de error. Tras el empate ante Coquimbo Unido en el debut de la Copa de la Liga 2026, el equipo de Fernando Ortiz visita esta noche a Deportes Concepción con la obligación de ganar para no complicar su clasificación en el Grupo A, donde solo el primero avanza.

El Tano golpeó el tablero en el último entrenamiento, cambió esquema, probó nombres inesperados y confirmó bajas sensibles. A eso se suma el parte médico oficial que dejó fuera a Arturo Vidal y un mensaje claro del entrenador antes del viaje: el Cacique va por el triunfo. El martes llega con tensión, ajustes y decisiones fuertes.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo hoy martes 24 de marzo

En resumen

Ortiz cambia esquema y vuelve al 4-3-3.

Vidal queda fuera por edema muscular.

Regresa Joaquín Sosa a la defensa.

Duda en el mediocampo entre Méndez y Martínez.

Partido clave ante Deportes Concepción.

Espina vuelve a Chile para dirigir en el Duelo de Leyendas.



Sigue en AlAireLibre.cl el Colo Colo HOY minuto a minuto: formación confirmada, reacción tras la baja de Vidal, decisión final en el mediocampo y todo lo que ocurra en el Ester Roa.