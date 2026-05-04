La ilusión del hincha de Colo Colo se encendió en los últimos días ante un posible retorno de Alexis Sánchez para la siguiente temporada. Sin embargo, la calma reina en las oficinas de Blanco y Negro, donde la realidad presupuestaria choca de frente con las expectativas del mercado.

A pesar de que el delantero de 37 años termina su contrato con el Sevilla en junio y nunca pudo consolidarse como titular en un equipo que hoy pelea por no descender en España, la plana mayor del “Cacique” no tiene conversaciones activas con el entorno del jugador y prioriza otras zonas del campo para el esquema de Fernando Ortiz.

Por qué Alexis Sánchez no llegará como refuerzo a Colo Colo

La realidad en las oficinas de Blanco y Negro es muy distinta a los rumores que circulan en el entorno de Pedrero. Según información de En Cancha, la dirigencia no está pensando en fichar al tocopillano y, a día de hoy, “no existen siquiera conversaciones informales entre la dirigencia y el entorno del jugador para explorar un eventual traspaso”.

Existen factores determinantes que han enfriado el interés, principalmente la búsqueda de perfiles con mayor proyección deportiva y económica, alejándose de contrataciones de alta veteranía para liderar el proyecto futuro.

El millonario sueldo de Alexis Sánchez en el Sevilla y la sombra de la U de Chile

Uno de los grandes muros que frena el retorno del “Niño Maravilla” a Macul es su actual realidad económica en España. El atacante “percibe 94 millones de pesos mensuales en Sevilla”, una cifra inalcanzable bajo la política de austeridad de la concesionaria. Además, el camino hacia el CDA parece más lógico, ya que Cecilia Pérez le abrió las puertas de Universidad de Chile y se sabe que vestir la “U” es una promesa familiar.

A esto se suma el interés de ligas como Arabia, la MLS o el Brasileirão, que compiten con el deseo de verlo nuevamente con la camiseta alba, con la que jugó 48 partidos y fue bicampeón en 2006 y 2007.

Qué dijo Fernando Ortiz sobre el posible regreso de Alexis Sánchez

El estratega de los albos abordó el tema reconociendo la jerarquía del futbolista pero sin realizar una petición formal. “Sí puedo decir que Alexis es un excelente jugador, que si él decide llegar a nuestra liga, hay que disfrutarlo”, manifestó el técnico argentino.

No obstante, Ortiz fue enfático en que no está planificando el futuro en base a nombres que hoy no son una realidad: “No me permito hablar y programar o futurizar hacia adelante, no soy yo, no estoy con la idea de pensar (en eso)”. Por su parte, Jaime Pizarro señaló que esta semana evaluarán puestos con la gerencia deportiva, advirtiendo que “hay mucha noticia, mucha información, algunas con mayor asidero, otras no tanto”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Popular recibirá a Deportes Concepción este sábado 9 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental por la quinta jornada de la Copa de la Liga.

Tras consolidarse como líder de la competición regular, los pupilos de Fernando Ortiz deben enfocar sus energías en el torneo copero, donde tienen la obligación de sumar de a tres en Macul para asegurar su paso a las semifinales. El duelo ante el cuadro lila asoma como una oportunidad ideal para que el cuerpo técnico siga fogueando a sus talentos jóvenes, buscando mantener esa intensidad que hoy tiene al equipo peleando en la parte alta de todos los frentes nacionales.