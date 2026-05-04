La jornada 34 de LaLiga 2025-2026 presenta un escenario crítico para el Sevilla. El equipo de Alexis Sánchez recibe a la Real Sociedad en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con la obligación de sumar, en un cierre de campeonato donde cada punto define la permanencia.

Desde Chile, el foco está puesto en el nacido en Tocopilla, quien ha tenido minutos como alternativa en los segundos tiempos, en medio de una campaña irregular del equipo. El delantero aparece como una de las opciones para intentar cambiar la dinámica en un partido que puede marcar el rumbo definitivo del club.

¿Qué canal transmite Sevilla vs Real Sociedad EN VIVO en Chile?

El partido será transmitido en vivo para Chile a través de:

ESPN

Disney+ Premium (streaming)

Ambas plataformas ofrecerán la cobertura completa desde el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

¿A qué hora juega Sevilla vs Real Sociedad por LaLiga?

El partido está programado para:

Lunes 4 de mayo de 2026

15:00 horas de Chile

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla

El compromiso corresponde a la fecha 34 del campeonato español.

¿Dónde ver Sevilla vs Real Sociedad EN VIVO ONLINE?

La transmisión online oficial estará disponible en:

Disney+ Premium

Disponible en:

Smart TV

Teléfono móvil

Tablet

Computador

¿Dónde ver GRATIS Sevilla vs Real Sociedad?

El partido no tendrá transmisión por TV abierta en Chile.

Podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas y jugadas destacadas GRATIS en: AlAireLibre.cl

¿Juega Alexis Sánchez en Sevilla vs Real Sociedad?

El partido tendrá presencia chilena con Alexis Sánchez, quien ha sido utilizado como alternativa en los últimos encuentros. El delantero busca recuperar protagonismo en un momento donde el equipo necesita respuestas urgentes.

Las formaciones Sevilla vs Real Sociedad

Estas serían las alineaciones probables:

Sevilla (4-2-3-1)

Vlachodimos; Carmona, Castrín, Kike Salas, Azpilicueta; Agoumé, Joan Jordán; Vargas, Ocampos, Ejuke; Isaac Romero.

Real Sociedad (4-3-3)

Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Kubo, Carlos Soler, Turrientes, Barrenetxea; Oskarsson, Oyarzabal.

Los números de Sevilla vs Real Sociedad en LaLiga

Sevilla FC – LaLiga 2025/26

Posición: 18° (zona de descenso)

Puntos: 34

Últimos resultados: 4 derrotas en los últimos 5 partidos

El equipo está a dos puntos de salir de la zona roja y necesita sumar de forma urgente.

Real Sociedad – LaLiga 2025/26

Posición: 9°

Puntos: 43

Últimos resultados: irregularidad con empates y derrotas recientes

El equipo busca mantenerse en la zona media y cerrar la temporada sin sobresaltos.

¿Cómo llegan Sevilla vs Real Sociedad al partido?

Sevilla atraviesa su peor momento en la temporada. Viene de caer ante Osasuna y Levante, resultados que lo mantienen en zona de descenso directo con solo cinco fechas por disputar. El equipo ha mostrado serios problemas defensivos y falta de regularidad, lo que lo tiene contra las cuerdas en este tramo final.

Real Sociedad, en tanto, llega desde una posición más cómoda en la tabla, aunque sin consistencia en sus últimos resultados. El equipo viene de empatar 3-3 y ha mostrado dificultades para sostener ventajas, pero mantiene una base ofensiva que puede complicar al rival.

En resumen

Sevilla vs Real Sociedad se juega este lunes 4 de mayo

15:00 horas de Chile

Transmiten ESPN y Disney+ Premium

Sevilla está en zona de descenso

Alexis Sánchez aparece como alternativa

Partido clave por la permanencia

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