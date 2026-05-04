La jornada 34 de LaLiga 2025-2026 presenta un escenario crítico para el Sevilla. El equipo de Alexis Sánchez recibe a la Real Sociedad en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con la obligación de sumar, en un cierre de campeonato donde cada punto define la permanencia.

Desde Chile, el foco está puesto en el nacido en Tocopilla, quien ha tenido minutos como alternativa en los segundos tiempos, en medio de una campaña irregular del equipo. El delantero aparece como una de las opciones para intentar cambiar la dinámica en un partido que puede marcar el rumbo definitivo del club.

¿Qué canal transmite Sevilla vs Real Sociedad EN VIVO en Chile?

El partido será transmitido en vivo para Chile a través de:

  • ESPN
  • Disney+ Premium (streaming)

Ambas plataformas ofrecerán la cobertura completa desde el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

¿A qué hora juega Sevilla vs Real Sociedad por LaLiga?

El partido está programado para:

  • Lunes 4 de mayo de 2026
  • 15:00 horas de Chile
  • Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla

El compromiso corresponde a la fecha 34 del campeonato español.

¿Dónde ver Sevilla vs Real Sociedad EN VIVO ONLINE?

La transmisión online oficial estará disponible en:

  • Disney+ Premium

Disponible en:

  • Smart TV
  • Teléfono móvil
  • Tablet
  • Computador

¿Dónde ver GRATIS Sevilla vs Real Sociedad?

El partido no tendrá transmisión por TV abierta en Chile.

Podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas y jugadas destacadas GRATIS en: AlAireLibre.cl

¿Juega Alexis Sánchez en Sevilla vs Real Sociedad?

El partido tendrá presencia chilena con Alexis Sánchez, quien ha sido utilizado como alternativa en los últimos encuentros. El delantero busca recuperar protagonismo en un momento donde el equipo necesita respuestas urgentes.

Las formaciones Sevilla vs Real Sociedad

Estas serían las alineaciones probables:

Sevilla (4-2-3-1)

Vlachodimos; Carmona, Castrín, Kike Salas, Azpilicueta; Agoumé, Joan Jordán; Vargas, Ocampos, Ejuke; Isaac Romero.

Real Sociedad (4-3-3)

Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Kubo, Carlos Soler, Turrientes, Barrenetxea; Oskarsson, Oyarzabal.

Los números de Sevilla vs Real Sociedad en LaLiga

Sevilla FC – LaLiga 2025/26

  • Posición: 18° (zona de descenso)
  • Puntos: 34
  • Últimos resultados: 4 derrotas en los últimos 5 partidos

El equipo está a dos puntos de salir de la zona roja y necesita sumar de forma urgente.

Real Sociedad – LaLiga 2025/26

  • Posición: 9°
  • Puntos: 43
  • Últimos resultados: irregularidad con empates y derrotas recientes

El equipo busca mantenerse en la zona media y cerrar la temporada sin sobresaltos.

¿Cómo llegan Sevilla vs Real Sociedad al partido?

Sevilla atraviesa su peor momento en la temporada. Viene de caer ante Osasuna y Levante, resultados que lo mantienen en zona de descenso directo con solo cinco fechas por disputar. El equipo ha mostrado serios problemas defensivos y falta de regularidad, lo que lo tiene contra las cuerdas en este tramo final.

Real Sociedad, en tanto, llega desde una posición más cómoda en la tabla, aunque sin consistencia en sus últimos resultados. El equipo viene de empatar 3-3 y ha mostrado dificultades para sostener ventajas, pero mantiene una base ofensiva que puede complicar al rival.

En resumen

  • Sevilla vs Real Sociedad se juega este lunes 4 de mayo
  • 15:00 horas de Chile
  • Transmiten ESPN y Disney+ Premium
  • Sevilla está en zona de descenso
  • Alexis Sánchez aparece como alternativa
  • Partido clave por la permanencia

Sigue Sevilla vs Real Sociedad EN VIVO en AlAireLibre.cl con minuto a minuto, estadísticas y toda la cobertura del momento crítico que vive Alexis en LaLiga.

LaLiga – 2025/2026 DIA DE JOGO 34
Sevilha
04/05/2026 15:00
Não iniciado Estadio R. Sanchez Pizjuan – Seville
Real Sociedad
  • Lineups
  • Team Stats
Sevilha
4-4-2
Odysseas Vlachodimos 1
Odysseas
Vlachodimos
Jose Angel Carmona 2
Jose
Angel
Carmona
Andres Castrin 32
Andres
Castrin
Kike Salas 4
Kike
Salas
César Azpilicueta 3
César
Azpilicueta
Ruben Vargas 11
Ruben
Vargas
Lucien Agoume 18
Lucien
Agoume
Joan Jordan 8
Joan
Jordan
Oso 36
Oso
Neal Maupay 17
Neal
Maupay
Isaac Romero 7
Isaac
Romero
  • Treinador
  • 0
    Luis García Plaza
  • Lesionados
  • 23
    Marcao
  • 28
    Manu Bueno
  • Suspensos
  • 20
    Djibril Sow
Real Sociedad
4-4-2
Alex Remiro 1
Alex
Remiro
Jon Aramburu 2
Jon
Aramburu
Jon Martin 31
Jon
Martin
Duje Caleta-Car 16
Duje
Caleta-Car
Sergio Gomez 17
Sergio
Gomez
Takefusa Kubo 14
Takefusa
Kubo
Carlos Soler 18
Carlos
Soler
Benat Turrientes 8
Benat
Turrientes
Ander Barrenetxea 7
Ander
Barrenetxea
Orri Oskarsson 9
Orri
Oskarsson
Mikel Oyarzabal 10
Mikel
Oyarzabal
  • Treinador
  • 0
    Pellegrino Matarazzo
  • Lesionados
  • 20
    Alvaro Odriozola
  • 5
    Igor Zubeldia
  • 11
    Gonçalo Guedes
  • 19
    Jon Karrikaburu
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