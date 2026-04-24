La lucha de Sevilla por mantenerse en LaLiga continuará el domingo, a partir de las 12:30 de Chile, cuando visite el Estadio El Sadar para enfrentar a Osasuna.

Los visitantes se ubican actualmente en el puesto 17 de la tabla, un punto por encima de Alavés (18°), mientras que Osasuna es décimo, a cinco unidades del sexto lugar ocupado por Getafe.

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 32 Osasuna Sin Comenzar Estadio El Sadar – Pamplona Sevilla

Previa del partido Osasuna vs Sevilla

Osasuna no está fuera de la pelea por los puestos europeos en la máxima categoría del fútbol español, ya que el equipo de Alessio Lisci se encuentra en la décima posición, a cinco puntos del sexto lugar.

Los Rojillos, que terminaron novenos la temporada pasada, solo han conseguido una victoria en sus últimos siete partidos de La Liga, la cual fue en casa ante Girona el 21 de marzo.

Desde entonces, Osasuna ha empatado con Alavés y Real Betis, además de caer 1-0 ante Athletic Bilbao, lo que ha perjudicado sus aspiraciones europeas.

El equipo de Lisci ha sido fuerte como local esta temporada, con el sexto mejor rendimiento en casa de La Liga, sumando 29 puntos en 15 partidos.

Osasuna también venció 1-0 a Sevilla en este mismo duelo la temporada pasada, aunque el enfrentamiento de noviembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán terminó 1-0 a favor de los sevillanos.

Pronóstico Osasuna vs Sevilla / © Imago

Sevilla terminó en el puesto 17 la temporada pasada, evitando el descenso por solo un punto, y nuevamente está involucrado en la lucha por la permanencia en la campaña 2025-26.

Los Nervionenses no juegan fuera de La Liga desde la temporada 2000-01, por lo que sería una historia impactante si descendieran este año, especialmente considerando que terminaron cuartos en tres temporadas consecutivas entre 2020 y 2022.

El equipo de Luis García Plaza llega a este partido tras caer 2-0 ante Levante y ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros de liga.

Sevilla está actualmente en el puesto 17, solo un punto por encima del descenso, y enfrenta un calendario complicado en el cierre de la temporada.

De hecho, deberá enfrentar a Real Sociedad, Espanyol, Villarreal, Real Madrid y Celta de Vigo, lo que hace difícil proyectar de dónde sacará los puntos necesarios.

Rendimiento en La Liga

Osasuna:

🤝 ❌ ✅ 🤝 🤝 ❌

Sevilla:

🤝 ❌ ❌ ❌ ✅ ❌

Noticias de los equipos

Pronóstico Osasuna vs Sevilla / © Imago

Osasuna sigue sin contar con el lesionado de larga duración Iker Benito, pero Alejandro Catena y Asier Osambela están disponibles nuevamente tras cumplir suspensión.

Ante Budimir tuvo dificultades ante Athletic en el último partido, pero el experimentado delantero suma 16 goles en La Liga esta temporada y continuará como titular en el centro del ataque.

No se esperan grandes sorpresas en la alineación de Osasuna, con Rubén García ocupando el sector izquierdo y Víctor Muñoz también presente en ofensiva.

En Sevilla, Marcao está fuera por el resto de la temporada por lesión, mientras que César Azpilicueta sigue siendo duda.

No se reportaron nuevos problemas tras el partido ante Levante, pero podría haber un cambio a una línea de cuatro defensores, con Djibril Sow ingresando al mediocampo.

Existen opciones de cambio en ataque, pero se espera que Akor Adams, quien suma ocho goles en liga esta temporada, mantenga su lugar en el once inicial.

Posibles formaciones Osasuna vs Sevilla

Osasuna:

Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galan; Munoz, Moncayola; Ruben Garcia, Oroz, Munoz; Budimir

Sevilla:

Vlachodimos; Sanchez, Castrin, Salas, Suazo; Gudelj, Agoume; Romero, Sow, Vargas; Adams

Pronóstico Osasuna vs Sevilla

Nuestro pronóstico: Osasuna 2-1 Sevilla

Se espera un partido ajustado en el marcador, pero Osasuna ha sido muy fuerte como local esta temporada y recibe a un Sevilla que atraviesa un mal momento, por lo que damos ventaja al equipo de Lisci.

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