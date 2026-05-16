Datos Clave Salida decretada: Reportan que el atacante nacional dejará la institución andaluz apenas termine la presente temporada. Aporte decisivo: Sus goles y asistencias recientes resultaron vitales para rescatar al equipo de la zona crítica de la tabla. Último baile en casa: El compromiso de este fin de semana ante los merengues marcará su despedida definitiva ante la afición.

El panorama de las principales figuras nacionales en el Viejo Continente comienza a definirse de cara al mercado de pases del verano europeo, trayendo consigo noticias de alto impacto para la Selección Chilena. Pese a transformarse en el gran salvavidas futbolístico de su escuadra en la recta final de la temporada 2025-2026, un histórico de La Roja vive sus últimas horas como miembro de su actual club. Un importante reporte de la prensa española destapó que el atacante lidera una masiva lista de salida y que este domingo pisará por última vez el césped de su estadio frente al Real Madrid.

¿Alexis Sánchez se va del Sevilla al término de la temporada?

La noticia fue adelantada de forma exclusiva por el prestigioso diario ABC de Sevilla, confirmando que Alexis Sánchez no continuará en el Sevilla FC para el próximo ciclo. El delantero tocopillano disputará este domingo 17 de mayo su último partido en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán cuando el elenco de Nervión reciba al Real Madrid por la penúltima fecha de la Liga de España.

Según el informe del medio andaluz, la dirigencia determinó no extender los vínculos de varias piezas del plantel actual, por lo que el chileno compartirá su despedida junto a nombres de la talla de César Azpilicueta, Neal Maupay, Odysseas Vlachodimos y Adnan Januzaj.

“Han vivido un año muy intenso en Nervión y este domingo tendrán que decir adiós a sus aficionados”, señalaron de forma tajante desde el citado medio.

A pesar de que el formado en Cobreloa fue perdiendo la titularidad indiscutida en la última etapa bajo la dirección técnica de Luis García Plaza, la crítica especializada y los fanáticos han aplaudido de pie el profesionalismo del ariete nacional en un año marcado por la crisis deportiva.

El mismo periódico español puso en valor la implicación del chileno para evitar una catástrofe institucional, destacando que Alexis tampoco seguirá en el Sevilla y no se puede decir que no se haya dejado la piel sobre el terreno de juego, ya que sus actuaciones llamaron mucho la atención de la afición por la entrega que le dedicó el futbolista a la causa del equipo. Los números respaldan el fenómeno: en sus tres compromisos más recientes, el delantero aportó un gol y dos asistencias clave para sostener la categoría.

¿Qué resultado necesita el Sevilla ante el Real Madrid para asegurar la permanencia?

El adiós de Alexis Sánchez se dará en un contexto de máxima tensión competitiva, donde el conjunto hispalense busca abrochar una de las salvaciones más caras en la historia reciente de la Primera División española. La tabla se encuentra comprimida al punto de que doce equipos llegaron a las dos jornadas finales con opciones matemáticas de caer al abismo. Actualmente, el Sevilla marcha en la duodécima posición con 43 unidades, manteniendo una ventaja de cuatro puntos sobre la zona roja de descenso directo que hoy marcan el Mallorca y el Levante con 39 puntos.

Para despejar cualquier fantasma y asegurar la permanencia matemática sin depender de otros resultados, los dirigidos por García Plaza necesitan rescatar al menos un empate este domingo frente a la escuadra merengue. La recolección de esa unidad neutralizaría la compleja situación del golaveraje particular, un ítem donde el Sevilla corre con desventaja ante el Levante y el Mallorca en caso de un triple empate numérico en la jornada final.

Por el contrario, una victoria sevillista en el Sánchez-Pizjuán ante los de la Casa Blanca, sumada a una milagrosa carambola donde tropiecen el Athletic Club, Rayo Vallecano y Getafe, mantendría viva una remota esperanza de clasificación a copas internacionales antes del cierre definitivo del campeonato en Balaídos.

¿Qué canal transmite Sevilla vs Real Madrid y cómo ver la despedida de Alexis Sánchez?

El trascendental compromiso entre el Sevilla y el Real Madrid, que marcará el último partido del delantero chileno ante la hinchada de Nervión, está programado para este domingo 17 de mayo, a partir de las 13:00 horas de Chile.

Para los fanáticos que busquen seguir en directo las alternativas del duelo y presenciar el adiós definitivo del tocopillano del Sánchez-Pizjuán, el encuentro será transmitido en televisión abierta y por cable a través de la señal de ESPN. En tanto, para quienes prefieran seguir la acción vía streaming desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV, la señal estará disponible de forma íntegra por medio de la plataforma de Disney+ Premium.