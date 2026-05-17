Datos Clave Sevilla cae con el Real Madrid: Con gol de Vinicius Jr. Los madridistas vencen a los sevillistas. Se salvaron con la derrota: A pesar de caer, el Sevilla se salva matemáticamente del descenso. Cepeda en riesgo de descender: Elche, de Cepeda, Girona y Mallorca se juegan las últimas dos casillas de descenso a la segunda división española.

Alexis Sánchez y Gabriel Suazo terminan con su pesadilla de la temporada, ya que durante esta jornada el Sevilla aseguró su permanencia en la liga española, a pesar de ser derrotados en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Real Madrid, debido a una serie de resultados que le benefician a la escuadra andaluz.

Por la fecha 37 de la competencia española, Sevilla recibió al Real Madrid, en un duelo trascendental por la permanencia de la escuadra local. Los Merengues abrieron el marcador en el primer tiempo con gol del brasileño Vinicius Jr., el cual fue el único tanto del encuentro. Sánchez ingresó a los 52’ minutos y Suazo no solamente fue titular, sino que también portó la jineta de capitán tras la salida de Nemanja Gudelj.

¿Por qué el Sevilla se salvó del descenso?

A pesar de que los sevillistas fueron derrotados por el Real Madrid, se jugaron dos encuentros en simultáneo que eran trascendentales en la lucha por la permanencia: Atlético de Madrid vs Girona y Levante vs Mallorca. En el primer duelo, los colchoneros vencieron por la mínima a los blanquirrojos, y sentenciaron a la visita a jugarse la permanencia en la última fecha. Caso similar pasa en el segundo encuentro, donde los azulgranas ganaron por 2-0 a la visita, que se queda en la cuerda floja en su lucha por el descenso.

Con estos dos resultados, el Mallorca se queda penúltimo con 39 puntos y el Girona con 40 unidades, por lo que el Sevilla con 43 puntos se salva matemáticamente de caer en los últimos dos puestos de descenso a la segunda división española. A pesar de que Girona pueda alcanzar en puntaje al Sevilla, este no se ve afectado, ya que el rival de los blanquirrojos en la última fecha de la Liga Española es el Elche, equipo de Lucas Cepeda, que tiene 42 puntos. En resumen, si el Girona le gana al Elche, Lucas Cepeda descendería, mientras que un empate salva al ex atacante de Colo Colo.