Datos Clave Misión cumplida: Sevilla aseguró su permanencia matemática en LaLiga pese a caer por la cuenta mínima ante el Real Madrid. Señal de despedida: Alexis se despojó de su camiseta y se quedó estático mirando fijamente a la barra organizada del club. Fin de contrato: El vínculo del goleador histórico de La Roja con los de Nervión expira de forma definitiva este próximo 30 de junio de 2026.

Universidad de Chile y el mercado de pases de Sudamérica vuelven a encenderse de forma drástica tras las reveladoras imágenes surgidas en el fútbol de Europa. Luego de meses de intensas sombras y de batallar activamente en la parte baja de la tabla de posiciones en España, el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo logró respirar aliviado al asegurar su permanencia definitiva en la máxima categoría de honor. Sin embargo, la algarabía por haber evitado el primer descenso en la carrera profesional del “Niño Maravilla” duró bastante poco en Andalucía, dando paso a una secuencia de hitos corporales en la cancha que anticipan el término de su aventura en el Viejo Continente.

¿Qué significa el gesto de Alexis Sánchez tras el partido del Sevilla ante Real Madrid?

Aunque la escuadra nervionense tropezó por 1-0 frente al Real Madrid en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, los resultados que se dieron en paralelo en la penúltima fecha terminaron por salvar matemáticamente al equipo dirigido por Luis García Plaza.

La prensa española no escatimó en elogios para el bloque chileno; el portal El Desmarque calificó con un destacado 7.0 a Alexis Sánchez, tildándolo como un “futbolista de postín que lo dio todo siendo importantísimo en el tramo final”, mientras que el lateral izquierdo Gabriel Suazo recibió una nota 6.0 tras consolidar un cierre de temporada más que aceptable por la banda.

Pese a los abrazos en el camarín, el pitazo final trajo consigo una postal que acaparó todas las portadas en la península ibérica. Según detallaron los reportes de campo de los medios hispanos, Alexis Sánchez se quitó la camiseta de juego, caminó en solitario, se detuvo frente a la masiva grada del Gol Norte y se quedó mirando fijamente por varios minutos a los aficionados sevillistas en un absoluto y respetuoso silencio. La escena fue catalogada de inmediato por los especialistas de Marca como una evidente y definitiva despedida del tocopillano, quien tiene nulo encaje técnico en el nuevo proyecto de reestructuración institucional que encabezará Sergio Ramos como copropietario del club.

¿Cuál será el próximo equipo de Alexis Sánchez tras finalizar su contrato con Sevilla?

Con el boleto de permanencia timbrado, la mesa de trabajo de la Generación Dorada comenzó a moverse a máxima velocidad. El fin de semana quedó marcado por el viaje de urgencia de Fernando Felicevich, representante histórico del atacante, hacia la capital andaluza. El agente busca destrabar de forma anticipada las carpetas administrativas de cara al próximo 30 de junio, fecha exacta en la que expira formalmente el contrato de Sánchez en España.

Si bien el delantero de 32 años maneja estables negocios vitivinícolas y familiares entre Italia y España que podrían retenerlo en Europa, los principales pretendientes con billetera abierta asoman con fuerza en esta parte del planeta, donde el fútbol de Brasil ya inició los primeros sondeos de emergencia. Sin embargo, en el Centro Deportivo Azul la ilusión de un retorno histórico se mantiene más viva que nunca tras la fuerte política de repatriación que lidera la concesionaria laica. En el CDA aún resuenan las categóricas palabras que emitió la directora de Azul Azul, Cecilia Pérez, abriéndole de par en par los accesos del club:

“Esta puede ser su casa. Hemos repatriado a la Generación Dorada azul. Lo vamos a estar esperando”, sentenció la dirigencia estudiantil hace unos días.

Las próximas dos semanas serán cruciales para el máximo artillero de la Selección Chilena, quien se alista para disputar su último compromiso oficial con el Sevilla este sábado ante el Celta de Vigo, instancia que marcará el punto final antes de estampar la firma en su nuevo destino futbolístico para el segundo semestre de este 2026.