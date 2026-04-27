Sevilla perdió 2-1 ante Osasuna en Pamplona y cayó a zona de descenso en La Liga, un golpe directo para el plantel donde están Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. El resultado dejó al equipo en la zona de descenso y, horas después, derivó en un episodio de alta tensión: hinchas llegaron hasta la ciudad deportiva para increpar a los jugadores.

El equipo andaluz está en el puesto 18 con 34 unidades y quedó obligado a reaccionar en las últimas fechas. Suazo ya vivió una situación similar con Colo Colo, mientras que Sánchez vive por primera vez en su carrera una pelea por no descender, un contexto completamente distinto al que ha enfrentado en Europa.

⚽️Momentos de tensión vividos a la llegada del @SevillaFC después de perder en Pamplona en el último minuto ante @Osasuna



▪️ Unos 90 aficionados esperaron al equipo para protestar y mostrar su indignación



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La reacción de los hinchas contra el equipo de Sánchez y Suazo

La noche del domingo y después de la caída con el Osasuna, hinchas sevillanos llegaron hasta la ciudad deportiva para encarar al plantel, en una señal clara de quiebre entre la gente y el equipo.

De acuerdo a Estadio Deportivo, “con los cuerpos de seguridad presentes en la zona, recriminaron a los jugadores su actitud y fueron varios lo que propinaron insultos a los miembros del primer equipo. Esto también se vio a la salida en coche de los jugadores, con muchos de los presentes recriminándoles que mirasen el escudo que llevaban en el pecho”.

El episodio tensa aún más el ambiente y de cara al próximo partido ante Real Sociedad, el 4 de mayo en el Sánchez Pizjuán, el encuentro se transforma en un punto de inflexión. No solo por la tabla, sino por la estabilidad de un plantel que ya juega bajo presión total.

El día que Gabriel Suazo rozó el descenso

Esta situación de estar cerca del descenso, es la primera que vive Alexis Sánchez en su larga carrera deportiva. Sin embargo, para Gabriel Suazo el escenario es similar a lo que vivió con Colo Colo en 2021.

El entonces capitán de los albos, tuvo que enfrentar el encuentro ante la Universidad de Concepción que definía al equipo que bajaba a la Primera B. Colo Colo lo ganó por 1-0 con gol de Pablo Solari y se mantuvieron en primera.

De todas maneras, el formado en Macul, Alexis Sánchez y el resto del plantel, esperan poder salir de la zona roja en los próximos encuentros y respirar tranquilos en la primera división española.