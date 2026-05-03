Alexis Sanchez vuelve a estar en el ojo del huracán mediático durante esta jornada, pero no precisamente por su complicado presente en el Sevilla que está en puestos de descenso, sino por que durante los últimos días ha surgido el rumor de que el tocopillano estaría siendo visto con muy buenos ojos por los dos más grandes del país, U de Chile y Colo Colo.

Es por ello que durante la previa del encuentro entre el Cacique y Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2026, la prensa se acercó hacia el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y el director deportivo del club, Jaime Pizarro, quienes entregaron declaraciones sobre la posibilidad de repatriar a tierras nacionales al Niño Maravilla.

Pizarro y Mosa reaccionan al rumor sobre el retorno de Alexis

En la entrada del Estadio Monumental, Jaime Pizarro fue abordado por diversos micrófonos con una pregunta: ¿Se puede repatriar a Alexis Sánchez? Ante la incógnita, el Kaiser apuntó que el equipo debe realizar una investigación a fondo para decidir quiénes serán los nombres que buscará Colo Colo en el mercado de fichajes.

“He tenido conversaciones recientes con el cuerpo técnico, con los equipos de seguimiento y esta semana conversaré el tema fichajes con la gerencia deportiva. Después de estas charlas podremos trabajar detenidamente en nombres. A día de hoy no hay jugadores o posiciones establecidas para buscar en el mercado”, señaló Pizarro que bajó los humos al tema Sánchez.

Además, el director deportivo del Cacique no quiso hablar del Niño Maravilla o de algún nombre en específico, ya que su pensamiento es que estos temas deben hablar primero con el cuerpo técnico, en este caso comandado por Fernando Ortiz.

Por otra parte, Aníbal Mosa también fue consultado sobre la posibilidad de contar con los servicios de Alexis Sánchez para Colo Colo, donde no solamente se rio ante la posibilidad, sino que señaló que el Cacique no está pensando en refuerzos en la actualidad.

Durante la última semana el nombre de Alexis Sánchez ha surgido debido a que desde la nueva directiva de Universidad de Chile se han referido a que están dispuestos a recibir al tocopillano, por lo que se espera que exista una reacción del Cacique que fue el club que le dio el saltó a Europa a la gran figura nacional.