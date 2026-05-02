Colo Colo y Coquimbo Unido se enfrentan este domingo 3 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 9 pendiente del Campeonato Nacional. Los albos llegan como sublíderes con 21 puntos, urgidos de ganar para presionar al puntero, mientras que el equipo nortino ocupa el octavo lugar con 16 unidades y no quiere seguir cediendo terreno en la tabla.

El último encuentro entre ambos fue el 21 de marzo por la Copa de la Liga, cuando igualaron 1-1 en el propio Monumental. Ese antecedente reciente marca el ambiente de un duelo que, esta vez, tiene sabor a puntos de campeonato.

¿Dónde y cómo ver en vivo Colo Colo vs Coquimbo Unido?

El partido se transmite por TNT Sports Premium vía señal de pago y en streaming a través de HBO Max. No habrá señal abierta para este encuentro.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

HBO Max Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Coquimbo Unido?

Fecha: Domingo 3 de mayo

Domingo 3 de mayo Hora: 17:30 horas

17:30 horas Estadio: Monumental, Santiago

El partido será dirigido por Héctor Jona, con José Retamal y Claudio Urrutia como asistentes. Juan Lara actuará como cuarto árbitro, Fernando Véjar como quinto árbitro y Felipe Jara como árbitro VAR.

Cómo llegan Colo Colo y Coquimbo Unido a la fecha 9 del Campeonato Nacional

Colo Colo llega con la confianza que da una victoria: en su último partido por el torneo, los albos derrotaron a Universidad de Concepción por 2-1 en el Estadio Ester Roa jugando de visitante. En el campeonato acumula 7 victorias, 0 empates y 3 derrotas en los 10 partidos disputados, lo que lo ubica como sublíder con 21 puntos, igualado con Deportes Limache, pero con menor diferencia de goles.

Coquimbo Unido también viene de una victoria: le ganó a Unión La Calera por 2-1 en el Estadio Nicolás Chahuán. En el torneo suma 5 victorias, 1 empate y 4 derrotas en sus 10 presentaciones, que le dan los 16 puntos con los que figura en el octavo puesto de la tabla. Sin embargo, a mitad de semana sufrió una derrota por 3-0 ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores.

Formaciones probables para Colo Colo vs Coquimbo Unido

Colo Colo apunta a un esquema con Javier Correa y Maximiliano Romero como dupla de ataque, respaldados por un mediocampo con Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino.

La probable alineación de los albos: Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino; Javier Correa, Maximiliano Romero.

Coquimbo Unido alinearía con Nicolás Johansen como referente en el ataque, con Cristian Zavala, Alejandro Azócar y Benjamín Chandía acompañándolo en la zona ofensiva.

El probable once de los nortinos: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Cristian Zavala, Alejandro Azócar, Benjamín Chandía; Nicolás Johansen.

Minuto a minuto de Colo Colo vs Coquimbo Unido