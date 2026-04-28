Coquimbo Unido sufrió un aterrizaje forzoso en la Copa Libertadores 2026: el elenco pirata cayó por 3-0 ante Tolima en Colombia y si bien es muy pronto para decir que complica su clasificación a los octavos de final, sí quedó con obligaciones para la segunda rueda del Grupo B.

El aurinegro quedó con cuatro puntos al igual que Nacional de Uruguay y la propia escuadra cafetera que le ganó. No obstante, los charrúas tienen un partido menos y pueden escaparse en la cima.

Los goles de Tolima vs Coquimbo por la Copa Libertadores 2026

El dominio de Tolima se produjo desde el primer tiempo, etapa en la que tuvo varias ocasiones para ponerse en ventaja, pero no pudo concretar, lo que provocó la ilusión de que con algunos ajustes Coquimbo Unido podía competir en el segundo tiempo.

No obstante, la debacle fue peor en el complemento: tres goles en menos de 20 minutos y triunfo más que claro para los cafeteros.

Sebastián Guzmán marcó de penal en los 59′, Luis Fernando Sandoval aumentó en los 66′ y Jerrson González cerró la victoria en los 78′, ante la poca reacción del elenco de Hernán Caputto, que solo tuvo una opción clara de Lucas Pratto tras centro de Cristian Zavala, con un cabezazo que se fue por sobre el travesaño.

Estadísticas de Tolima vs Coquimbo por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores – Grupo B – 2026 DÍA DE PARTIDO 3 Tolima 3 0 Half Time : 0 0 Finalizado Coquimbo Unido Luis Sandoval 66′

Jersson Gonzalez 78′ Sebastian Guzman 59′ Cristian Arrieta 18′ Cristian Zavala 18′

Cristian Zavala 18′ Manuel Fernandez 59′

Manuel Fernandez 59′ Guido Vadala 84′ Summary

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Lineups

Match Stats 84 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Guido Vadala 79 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Dylan Glaby 79 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Alejandro Maximiliano Camargo 79 ‘ Tolima Sustitución entra : Ever Valencia 79 ‘ Tolima Sustitución sale : Kelvin Florez 78 ‘ Tolima Gol regular : Jersson Gonzalez 75 ‘ Tolima Sustitución entra : Shean Barbosa 75 ‘ Tolima Sustitución sale : Jan Angulo 70 ‘ Tolima Sustitución entra : Yordan Osorio 70 ‘ Tolima Sustitución sale : Brayan Rovira 70 ‘ Tolima Sustitución entra : Cristian Trujillo 70 ‘ Tolima Sustitución sale : Edwar Lopez 70 ‘ Tolima Sustitución entra : Jersson Gonzalez 70 ‘ Tolima Sustitución sale : Adrian Parra 67 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Lucas Pratto 67 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Nicolas Johansen 67 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Luis Riveros 67 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Alejandro Azocar 66 ‘ Tolima Asistencia : Juan Pablo Torres 66 ‘ Tolima Gol regular : Luis Sandoval 59 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Manuel Fernandez 59 ‘ Tolima Penalti : Sebastian Guzman 56 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Guido Vadala 56 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Benjamin Chandia 18 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Cristian Zavala 18 ‘ Tolima Tarjeta amarilla : Cristian Arrieta [ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. El árbitro da inicio al encuentro. Tolima Tolima 4-4-1-1 28 Edwar

Lopez 3 Jan

Angulo 2 Anderson

Angulo 1 Neto 17 Cristian

Arrieta 10 Juan

Pablo

Torres 32 Sebastian

Guzman 80 Brayan

Rovira 18 Kelvin

Florez 9 Luis

Sandoval 24 Adrian

Parra Entrenador

0 Lucas Gonzalez

Suplentes

22 Luis Marquinez



7 Jersson Gonzalez



8 Ever Valencia



15 Juan Nieto



30 Shean Barbosa



11 Jader Valencia



20 Junior Hernandez



71 Yordan Osorio



33 Jherson Mosquera



29 Neifer Sanchez



31 Yoimar Moreno



6 Cristian Trujillo

Coquimbo Unido Coquimbo Unido 4-2-3-1 17 Francisco

Salinas 8 Alejandro

Maximiliano

Camargo 13 Diego

Sanchez 2 Benjamin

Gazzolo 3 Manuel

Fernandez 16 Juan

Cornejo 7 Sebastian

Galani 15 Cristian

Zavala 30 Benjamin

Chandia 11 Alejandro

Azocar 9 Nicolas

Johansen Entrenador

0 Hernan Caputto

Suplentes

21 Cristobal Dorador



1 Gonzalo Flores



5 Dylan Escobar



27 Luis Riveros



18 Pablo Rodriguez



6 Dylan Glaby



28 Sebastian Cabrera



10 Guido Vadala



12 Lucas Pratto



14 Salvador Cordero



26 Lukas Soza



20 Martin Mundaca

4 Faltas Cometidas 6 0 Fuera de Juego 2 75 Posesión de Balón 25 0 Tarjetas Amarillas 0 2 Tiros Fuera 1 1 Tiros a Puerta 1 1 Corners 3 0 Tarjetas Rojas 0 4 Saques de Portería 4 0 Penaltis 0 7 Tiros Libres 0 1 Paradas 1 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 0 Tiros Fuera 2ª Mitad 0 1 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 0 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 2 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 0 1 Corners 1ª Mitad 1 0 Corners 2ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 3 Faltas Cometidas 1ª Mitad 5 0 Faltas Cometidas 2ª Mitad 0

¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo Unido?

Ahora Coquimbo Unido debe dar vuelta la página y enfocarse rápidamente en la competencia local, ya que se le viene un partido durísimo: choca con Colo Colo este domingo a las 17:30 horas en el estadio Monumental en duelo pendiente del Campeonato Nacional 2026, duelo en el que tiene la opción de escalar al tercer lugar de la tabla de posiciones.

Luego vuelve al terreno internacional, dado que el jueves 7 de mayo a las 20:00 horas recibe a Universitario de Lima en el Francisco Sánchez Rumoroso, con la obligación de ganar si quiere seguir soñando con meterse entre los 16 mejores de la Copa Libertadores.