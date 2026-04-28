Coquimbo Unido sufrió un aterrizaje forzoso en la Copa Libertadores 2026: el elenco pirata cayó por 3-0 ante Tolima en Colombia y si bien es muy pronto para decir que complica su clasificación a los octavos de final, sí quedó con obligaciones para la segunda rueda del Grupo B.

El aurinegro quedó con cuatro puntos al igual que Nacional de Uruguay y la propia escuadra cafetera que le ganó. No obstante, los charrúas tienen un partido menos y pueden escaparse en la cima.

Los goles de Tolima vs Coquimbo por la Copa Libertadores 2026

El dominio de Tolima se produjo desde el primer tiempo, etapa en la que tuvo varias ocasiones para ponerse en ventaja, pero no pudo concretar, lo que provocó la ilusión de que con algunos ajustes Coquimbo Unido podía competir en el segundo tiempo.

No obstante, la debacle fue peor en el complemento: tres goles en menos de 20 minutos y triunfo más que claro para los cafeteros.

Sebastián Guzmán marcó de penal en los 59′, Luis Fernando Sandoval aumentó en los 66′ y Jerrson González cerró la victoria en los 78′, ante la poca reacción del elenco de Hernán Caputto, que solo tuvo una opción clara de Lucas Pratto tras centro de Cristian Zavala, con un cabezazo que se fue por sobre el travesaño.

Estadísticas de Tolima vs Coquimbo por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores – Grupo B – 2026 DÍA DE PARTIDO 3
Tolima
28/04/2026 22:00
3
0
Half Time : 0 0
Finalizado
Coquimbo Unido
  • Luis Sandoval 66′
  • Jersson Gonzalez 78′
  • Sebastian Guzman 59′
  • Cristian Arrieta 18′
  • Cristian Zavala 18′
  • Manuel Fernandez 59′
  • Guido Vadala 84′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
84 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Guido Vadala
79 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Dylan Glaby
79 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Alejandro Maximiliano Camargo
79 ‘
Tolima
Sustitución entra : Ever Valencia
79 ‘
Tolima
Sustitución sale : Kelvin Florez
78 ‘
Tolima
Gol regular : Jersson Gonzalez
75 ‘
Tolima
Sustitución entra : Shean Barbosa
75 ‘
Tolima
Sustitución sale : Jan Angulo
70 ‘
Tolima
Sustitución entra : Yordan Osorio
70 ‘
Tolima
Sustitución sale : Brayan Rovira
70 ‘
Tolima
Sustitución entra : Cristian Trujillo
70 ‘
Tolima
Sustitución sale : Edwar Lopez
70 ‘
Tolima
Sustitución entra : Jersson Gonzalez
70 ‘
Tolima
Sustitución sale : Adrian Parra
67 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Lucas Pratto
67 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Nicolas Johansen
67 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Luis Riveros
67 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Alejandro Azocar
66 ‘
Tolima
Asistencia : Juan Pablo Torres
66 ‘
Tolima
Gol regular : Luis Sandoval
59 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Manuel Fernandez
59 ‘
Tolima
Penalti : Sebastian Guzman
56 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Guido Vadala
56 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Benjamin Chandia
18 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Cristian Zavala
18 ‘
Tolima
Tarjeta amarilla : Cristian Arrieta
[ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
El árbitro da inicio al encuentro.
Tolima
4-4-1-1
Edwar Lopez 28
Edwar
Lopez
Jan Angulo 3
Jan
Angulo
Anderson Angulo 2
Anderson
Angulo
Neto 1
Neto
Cristian Arrieta 17
Cristian
Arrieta
Juan Pablo Torres 10
Juan
Pablo
Torres
Sebastian Guzman 32
Sebastian
Guzman
Brayan Rovira 80
Brayan
Rovira
Kelvin Florez 18
Kelvin
Florez
Luis Sandoval 9
Luis
Sandoval
Adrian Parra 24
Adrian
Parra
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Gonzalez
  • Suplentes
  • 22
    Luis Marquinez
  • 7
    Jersson Gonzalez
  • 8
    Ever Valencia
  • 15
    Juan Nieto
  • 30
    Shean Barbosa
  • 11
    Jader Valencia
  • 20
    Junior Hernandez
  • 71
    Yordan Osorio
  • 33
    Jherson Mosquera
  • 29
    Neifer Sanchez
  • 31
    Yoimar Moreno
  • 6
    Cristian Trujillo
Coquimbo Unido
4-2-3-1
Francisco Salinas 17
Francisco
Salinas
Alejandro Maximiliano Camargo 8
Alejandro
Maximiliano
Camargo
Diego Sanchez 13
Diego
Sanchez
Benjamin Gazzolo 2
Benjamin
Gazzolo
Manuel Fernandez 3
Manuel
Fernandez
Juan Cornejo 16
Juan
Cornejo
Sebastian Galani 7
Sebastian
Galani
Cristian Zavala 15
Cristian
Zavala
Benjamin Chandia 30
Benjamin
Chandia
Alejandro Azocar 11
Alejandro
Azocar
Nicolas Johansen 9
Nicolas
Johansen
  • Entrenador
  • 0
    Hernan Caputto
  • Suplentes
  • 21
    Cristobal Dorador
  • 1
    Gonzalo Flores
  • 5
    Dylan Escobar
  • 27
    Luis Riveros
  • 18
    Pablo Rodriguez
  • 6
    Dylan Glaby
  • 28
    Sebastian Cabrera
  • 10
    Guido Vadala
  • 12
    Lucas Pratto
  • 14
    Salvador Cordero
  • 26
    Lukas Soza
  • 20
    Martin Mundaca
4
Faltas Cometidas
6
0
Fuera de Juego
2
75
Posesión de Balón
25
0
Tarjetas Amarillas
0
2
Tiros Fuera
1
1
Tiros a Puerta
1
1
Corners
3
0
Tarjetas Rojas
0
4
Saques de Portería
4
0
Penaltis
0
7
Tiros Libres
0
1
Paradas
1
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
0
Tiros Fuera 2ª Mitad
0
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
0
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
2
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
1
Corners 1ª Mitad
1
0
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
3
Faltas Cometidas 1ª Mitad
5
0
Faltas Cometidas 2ª Mitad
0

¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo Unido?

Ahora Coquimbo Unido debe dar vuelta la página y enfocarse rápidamente en la competencia local, ya que se le viene un partido durísimo: choca con Colo Colo este domingo a las 17:30 horas en el estadio Monumental en duelo pendiente del Campeonato Nacional 2026, duelo en el que tiene la opción de escalar al tercer lugar de la tabla de posiciones.

Luego vuelve al terreno internacional, dado que el jueves 7 de mayo a las 20:00 horas recibe a Universitario de Lima en el Francisco Sánchez Rumoroso, con la obligación de ganar si quiere seguir soñando con meterse entre los 16 mejores de la Copa Libertadores.

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