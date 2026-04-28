Coquimbo Unido sufrió un aterrizaje forzoso en la Copa Libertadores 2026: el elenco pirata cayó por 3-0 ante Tolima en Colombia y si bien es muy pronto para decir que complica su clasificación a los octavos de final, sí quedó con obligaciones para la segunda rueda del Grupo B.
El aurinegro quedó con cuatro puntos al igual que Nacional de Uruguay y la propia escuadra cafetera que le ganó. No obstante, los charrúas tienen un partido menos y pueden escaparse en la cima.
Los goles de Tolima vs Coquimbo por la Copa Libertadores 2026
El dominio de Tolima se produjo desde el primer tiempo, etapa en la que tuvo varias ocasiones para ponerse en ventaja, pero no pudo concretar, lo que provocó la ilusión de que con algunos ajustes Coquimbo Unido podía competir en el segundo tiempo.
No obstante, la debacle fue peor en el complemento: tres goles en menos de 20 minutos y triunfo más que claro para los cafeteros.
Sebastián Guzmán marcó de penal en los 59′, Luis Fernando Sandoval aumentó en los 66′ y Jerrson González cerró la victoria en los 78′, ante la poca reacción del elenco de Hernán Caputto, que solo tuvo una opción clara de Lucas Pratto tras centro de Cristian Zavala, con un cabezazo que se fue por sobre el travesaño.
Estadísticas de Tolima vs Coquimbo por la Copa Libertadores 2026
- Luis Sandoval 66′
- Jersson Gonzalez 78′
- Sebastian Guzman 59′
- Cristian Arrieta 18′
- Cristian Zavala 18′
- Manuel Fernandez 59′
- Guido Vadala 84′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
Lopez
Angulo
Angulo
Arrieta
Pablo
Torres
Guzman
Rovira
Florez
Sandoval
Parra
- Entrenador
-
0Lucas Gonzalez
- Suplentes
-
22Luis Marquinez
-
7Jersson Gonzalez
-
8Ever Valencia
-
15Juan Nieto
-
30Shean Barbosa
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11Jader Valencia
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20Junior Hernandez
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71Yordan Osorio
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33Jherson Mosquera
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29Neifer Sanchez
-
31Yoimar Moreno
-
6Cristian Trujillo
Salinas
Maximiliano
Camargo
Sanchez
Gazzolo
Fernandez
Cornejo
Galani
Zavala
Chandia
Azocar
Johansen
- Entrenador
-
0Hernan Caputto
- Suplentes
-
21Cristobal Dorador
-
1Gonzalo Flores
-
5Dylan Escobar
-
27Luis Riveros
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18Pablo Rodriguez
-
6Dylan Glaby
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28Sebastian Cabrera
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10Guido Vadala
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12Lucas Pratto
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14Salvador Cordero
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26Lukas Soza
-
20Martin Mundaca
¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo Unido?
Ahora Coquimbo Unido debe dar vuelta la página y enfocarse rápidamente en la competencia local, ya que se le viene un partido durísimo: choca con Colo Colo este domingo a las 17:30 horas en el estadio Monumental en duelo pendiente del Campeonato Nacional 2026, duelo en el que tiene la opción de escalar al tercer lugar de la tabla de posiciones.
Luego vuelve al terreno internacional, dado que el jueves 7 de mayo a las 20:00 horas recibe a Universitario de Lima en el Francisco Sánchez Rumoroso, con la obligación de ganar si quiere seguir soñando con meterse entre los 16 mejores de la Copa Libertadores.