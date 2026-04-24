Unión La Calera y Coquimbo Unido chocan por el Campeonato Nacional 2026 este viernes 24 de abril en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán de La Calera, duelo válido por la fecha 11.

Los Cementeros llegan con una racha de dos victorias al hilo y están escapando del último lugar, tras su castigo. Mientras que los Piratas buscan seguir escalando posiciones en la tabla.

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U La Calera vs Coquimbo Unido, minuto a minuto

La previa de U. La Calera vs Coquimbo Unido

Este duelo tiene un sabor especial en el historial reciente de ambos clubes: fue precisamente en el Estadio Nicolás Chahuán donde Coquimbo Unido se alzó como líder y no soltó ese puesto hasta ser Campeón del Torneo 2025 de la Liga de Primera, lo que convierte al recinto calerano en un campo cargado de historia para los Piratas.

Tras el duro golpe de la resta de 6 puntos por el caso Axel Encinas que los dejó en el último lugar a principios de abril, los Cementeros respondieron de la mejor manera posible: dos victorias los hicieron escapar del fondo.

Coquimbo Unido intenta compatibilizar su participación en la Copa Libertadores 2026 con el Campeonato Nacional, lo que ha afectado su rendimiento doméstico. Los Piratas vienen de una derrota y un empate en sus últimas dos presentaciones del campeonato, una irregularidad que el DT Hernán Caputto deberá corregir si quiere mantener al equipo nortino en la zona alta de la tabla y no quedar descolgado del grupo de candidatos al título.

Formaciones de U. La Calera vs Coquimbo Unido

Formación de Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Rodrigo Caseres, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Juan Manuel Requena; Kevin Méndez, Joaquín Soto, Bayron Oyarzo; Matías Campos López y Sebastián Saez. DT: Martín Cicotello.

Formación de Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Lukas Soza, Benjamín Gazzolo, Sebastián Cabrera; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Cristian Zavala, Alejandro Azócar, Benjamín Chandía; y Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

¿Dónde ver U. La Calera vs Coquimbo Unido en vivo?

El duelo entre Unión La Calera y Coquimbo Unido se jugará este viernes 24 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, La Calera. El partido será transmitido exclusivamente por TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max, disponibles para todo Chile.

Así van en la Tabla de Posiciones U. La Calera y Coquimbo Unido