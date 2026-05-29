Datos Clave Coquimbo y Católica igualan un récord: Es la segunda vez que dos chilenos clasifican como líderes de grupo en la Copa Libertadores. La primera vez fue el año 2012. ¿Quiénes fueron los primeros en hacer en romper el récord?: Unión Española y Universidad de Chile fueron los primeros. Los Hispanos cayeron en octavos y los azules en semis, ambos ante Boca Juniors. Los próximos rivales en Libertadores: Católica deberá enfrentar a Estudiantes de La Plata y Coquimbo ante Platense.

Coquimbo Unido y Universidad Católica hicieron historia en la Copa Libertadores 2026. Ambas escuadras nacionales fueron la gran sorpresa en sus respectivos grupos y clasificaron a los octavos de final del certámen internacional como punteros de sus grupos, un hecho que no sucedía desde el año 2012.

En el Grupo B del torneo continental, los Piratas chocaron ante Deportes Tolima, Nacional y Universitario. A pesar de que se esperaba que los charrúas y los peruanos fueran de los favoritos a clasificar a la siguiente fase del certámen, el actual monarca del fútbol chileno se impusó ante todos y con tres victorias y un empate avanzaron punteros con 10 puntos.

Posición Equipos Puntaje 1° Coquimbo Unido 10 2° Deportes Tolima 8 3° Nacional 8 4° Universitario 6

Por su parte, Universidad Católica se encontraba en el Grupo D, que fue denominado como el “Grupo de la Muerte” de la edición, al compartir con Cruzeiro, Boca Juniors y Barcelona SC. Si bien muchos especularon que brasileños y argentinos fueran los clasificados a octavos de final, los dirigidos por Daniel Garnero rompieron todas las predicciones, y avanzaron como líderes con 13 puntos, con cuatro ganados y un empate. Cabe destacar que tres de esas victorias fueron de visita.

Posición Equipos Puntaje 1° Universidad Católica 13 2° Cruzeiro 11 3° Boca Juniors 7 4° Barcelona SC 3

Con la hazaña de Piratas y Cruzados en la Copa Libertadores 2026, se igualó un registro que sucedió por primera vez en el año 2012, ya que en ese año había sido la única vez que dos equipos chilenos clasificaron como punteros a octavos de final de la competencia continental.

Católica y Coquimbo igualaron un récord chileno en Copa Libertadores

La primera y única vez que dos equipos chilenos clasificaron como punteros a octavos de final de Copa Libertadores fue en el año 2012, cuando en ese entonces Unión Española y Universidad de Chile clasificaron a la fase final de la competencia como líderes en sus respectivos grupos.

En aquella edición, Unión Española compartió el Grupo C con Bolívar, Junior y Universidad Católica y clasificó a octavos de final como líder con 10 puntos. Tras su pase a la siguiente ronda, fueron eliminados en octavos de final ante Boca Juniors por un global de 5-3, en una serie recordada por el pueblo Xeneize por la actuación de Juan Román Riquelme.

Posición Equipos Puntaje 1° Unión Española 10 2° Bolívar 10 3° Junior 7 4° Universidad Católica 6

Por su parte, Universidad de Chile compartió el Grupo H con Atlético Nacional, Godoy Cruz y Peñarol. Los campeones de la Copa Sudamericana en ese entonces, se impusieron ante sus rivales y terminaron líderes con 13 puntos. En aquella edición, la escuadra universitaria también fue eliminada ante Boca Juniors, pero en su caso fue en las semifinales del torneo por 2-0. La copa fue levantada por Corinthians, quien venció a los Xeneizes.

Posición Equipos Puntaje 1° Universidad de Chile 13 2° Atlético Nacional 11 3° Godoy Cruz 5 4° Peñarol 4

En la actualidad, Universidad Católica y Coquimbo Unido ya conocen a sus próximos rivales en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, ambos rivales son argentinos. Los Cruzados se deberán medir ante Estudiantes de La Plata y los Piratas tendrán que enfrentar a Platense en el inicio de la fase final del torneo más importante del continente.