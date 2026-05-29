Universidad de Chile recibe a Deportes Concepción este sábado 30 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Nacional de Santiago, en el marco de la fecha 14 del Campeonato Nacional. Los azules llegan al partido con la necesidad de revertir una racha negativa: cayeron 1-0 ante Cobresal en El Salvador en su último compromiso y acumulan una posición incómoda en la tabla, undécimos con 17 unidades. Deportes Concepción, en tanto, llega con la confianza de haber vencido 2-0 a Huachipato en el estadio Ester Roa Rebolledo, aunque la realidad de la tabla lo ubica como uno de los equipos de peor campaña del torneo con apenas 11 puntos.

Universidad de Chile y Deportes Concepción no registran encuentros recientes en la primera división del fútbol chileno, lo que convierte este duelo en un primer antecedente moderno entre ambos en la máxima categoría. La ausencia de historial agrega incertidumbre táctica a un partido donde la diferencia de recursos sobre el papel inclinaría la balanza a favor de los universitarios.

¿Dónde y cómo ver en vivo Universidad de Chile vs Deportes Concepción?

El partido no contará con señal abierta y se transmitirá por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en plataforma de streaming.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

HBO Max Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Universidad de Chile vs Deportes Concepción?

Fecha: sábado 30 de mayo

sábado 30 de mayo Hora: 17:30 horas

17:30 horas Estadio: Estadio Nacional, Santiago

El partido será dirigido por Mario Salvo, con Carlos Venegas y Alan Sandoval como jueces de línea, Reinerio Alvarado como cuarto árbitro y Franco Jiménez y Juan Serrano a cargo del VAR.

Cómo llegan Universidad de Chile y Deportes Concepción a la fecha 14 del Campeonato Nacional

Universidad de Chile arrastra el peso de la derrota 1-0 ante Cobresal en El Salvador, resultado que profundizó la irregularidad del equipo de Fernando Gago. Los azules acumulan cuatro triunfos, cinco empates y tres derrotas en 12 partidos jugados y tienen un duelo pendiente ante O’Higgins, con 17 puntos y la undécima posición. El partido ante Deportes Concepción llega como una oportunidad casi obligada para sumar de a tres y comenzar a escalar en la tabla.

Deportes Concepción llega al Estadio Nacional con el ánimo que dejó su victoria 2-0 ante Huachipato en el estadio Ester Roa Rebolledo, pero los números globales siguen siendo preocupantes. El conjunto penquista dirigido por Alejandro Gutiérrez suma tres victorias, dos empates y ocho derrotas en 13 partidos, con 11 unidades y la decimoquinta posición. Sumar en Santiago sería un paso fundamental para alejarse del fondo de la tabla.

Formaciones probables para Universidad de Chile vs Deportes Concepción

Universidad de Chile apuntaría a un esquema 4-3-3, con Juan Martín Lucero como referente del ataque y Maxi Guerrero e Ignacio Vásquez como compañeros en el frente ofensivo. Además, Lucas Barrera sería el reemplazante de Israel Poblete quien sintió molestas físicas.

La alineación probable: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Bianneider Tamayo, Diego Vargas; Charles Aránguiz, Lucas Barrera, Agustín Arce; Maxi Guerrero, Ignacio Vásquez, Juan Martín Lucero.

Deportes Concepción podría pararse en un 4-5-1, con Joaquín Larrivey como único delantero de referencia y una línea de cinco mediocampistas que busca dar solidez defensiva al bloque.

Su formación probable: Nicolás Araya; Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Ariel Cáceres, Misael Dávila; Yonatán Rodríguez, Jorge Henríquez, Ethan Espinoza, Aldrix Jara, Leonardo Valencia; Joaquín Larrivey.

Minuto a minuto de Universidad de Chile vs Deportes Concepción