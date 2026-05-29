Datos Clave Lampa Abre Puertas: El alcalde Opazo ve con buenos ojos el proyecto de la U. Club Completo Ahí: El plan incluye trasladar todas las instalaciones del club. Zona El Noviciado: El mismo terreno donde se intentó la Ciudad Azul en los 90.

El sueño del estadio de la Universidad de Chile volvió a poner un punto en el mapa esta semana, y el punto se llama Lampa. El sector donde podría ejecutarse el proyecto también es conocido para los Azules, sería en El Noviciado.

El alcalde de la comuna, Jonathan Opazo, salió a confirmar que el proyecto está en conversación directa con la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, y que su gestión municipal tiene la disposición de recibir lo que durante décadas ha sido el principal anhelo de los Azules. “Yo no le veo nada negativo al proyecto”, afirmó Opazo a Canal 13, marcando una postura clara desde el municipio.

La U hace el estadio y se olvida del CDA

Según la información que maneja el municipio, el proyecto azul va más allá de un recinto. Opazo detalló a Canal 13 que la idea es trasladar todos los equipamientos y niveles del club para que habiten en el lugar de emplazamiento, configurando un centro deportivo integral. “No solo implica el estadio”, remarcó el alcalde, agregando que este desembarco también traería “un importante desarrollo económico dentro de la comuna”. Esto significa que la U de Chile tiene proyectado cerrar el CDA y salir de La Cisterna, una comuna que se negó constantemente al estadio Azul.

El alcalde subrayó que su disposición no es incondicional, pues su prioridad es la participación ciudadana. “Lo principal es considerar la opinión de mi comunidad”, remarcó Opazo, dejando claro que cualquier avance debe pasar antes por la conversación con los vecinos de la comuna.

Contacto directo con Azul Azul

El paso más concreto del proceso ya está dado al más alto nivel. Opazo confirmó que la propia Cecilia Pérez se comunicó personalmente con él para coordinar una reunión próxima. En ese encuentro, ambas partes buscarán contrastar la propuesta de Azul Azul con la postura municipal y evaluar cómo este anhelo se puede “llegar a materializar en algún momento”, según expresó el alcalde.

El interés se centra en el sector sur de Lampa, cerca de autopistas existentes y proyectadas. Específicamente, se ha mencionado la zona de El Noviciado, un lugar con carga histórica para el club: fue allí donde se intentó proyectar la “Ciudad Azul” en la década de los 90, una idea que finalmente no prosperó. Tres décadas después, ese mismo terreno vuelve a estar en el centro de la conversación.