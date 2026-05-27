Datos Clave El humo disipado: Tras los rumores sobre una posible llegada de Paulo Díaz, su padre, Ítalo Díaz, descartó rotundamente cualquier interés, asegurando que “en ningún momento ha pasado por la mente de él ir a la U”. El blanco real: La verdadera razón de las reuniones de Azul Azul apuntan a Nicolás Díaz, zaguero formado en Palestino que no será considerado en México y finaliza contrato pronto con el Club Tijuana. Urgencia táctica: Fernando Gago exige un jugador que pueda actuar como central izquierdo y lateral por esa banda, para así ser alternativa o darle descanso al indiscutido Marcelo Morales.

La danza de nombres en el mercado de pases invernal siempre trae confusiones, y en Universidad de Chile acaban de protagonizar la más grande del año. El rumor de un supuesto “golpe de mercado” con la llegada de Paulo Díaz, impulsado por una sorpresiva reunión de su agencia (Talento Deportivo) en el CDA, fue desmentido tajantemente por su círculo íntimo. Sin embargo, en La Cisterna sí hay humo blanco: la gerencia deportiva está buscando a un integrante de esa familia, pero el apuntado es el hermano menor.

¿Qué pasó con Paulo Díaz? El desmentido de su padre a la U de Chile

El rumor sobre la llegada del zaguero de River Plate estalló luego de que la agencia de Mauricio Valenzuela visitara sorpresivamente a la gerencia azul, justo cuando la prensa partidaria argentina exigía la salida del jugador tras sumar apenas 379 minutos bajo el mando de Eduardo Coudet.

Sin embargo, el sueño azul duró menos de 24 horas. En conversación con Bolavip, el padre del jugador, Ítalo Díaz, fue lapidario: “No hay nada en el ambiente… no se han sentado a conversar, que yo sepa o que me diga Paulo, no hay nada. En ningún momento ha pasado por la mente de él ir a la U”, aclaró de forma contundente.

El verdadero plan de Fernando Gago: ¿Por qué la U de Chile quiere a Nicolás Díaz?

Pero la reunión de los representantes en el CDA no fue casualidad. Según información que maneja La Magia Azul, la U aprovechó la cumbre con la agencia para negociar por otro de sus representados: Nicolás Díaz.

El hermano menor del clan Díaz (27 años) calza a la perfección con la “urgencia defensiva” que Fernando Gago le exigió a la mesa directiva laica. Su situación contractual es ideal: se encuentra finalizando un opaco préstamo en el Club Puebla y debe retornar al Club Tijuana de México (Xolos), institución dueña de su pase que ve con buenos ojos negociar su salida, considerando que su vínculo expira en junio de 2027 y no logró consolidarse en tierras aztecas.

¿En qué posición jugaría Nicolás Díaz en el esquema de la U?

Más allá de lo económico, el ex jugador de Palestino y Unión Española deslumbra a “Pintita” Gago por su perfil netamente táctico. El adiestrador argentino solicitó la incorporación de un futbolista “polifuncional”, y el perfil de Nicolás Díaz es exacto: se maneja a la perfección como central por izquierda y también como lateral por ese mismo carril.

Esa versatilidad es oro puro para el cuerpo técnico estudiantil, que hoy sufre un grave desbalance en esa zona. Ante la inminente salida del argentino Felipe Salomoni y el bajo nivel del juvenil Diego Vargas, Marcelo Morales quedó como el único lateral izquierdo del plantel. Una eventual suspensión del “Shelo” dejaría a la U sin respuestas, por lo que la llegada del menor de los Díaz entregaría el recambio internacional que La Cisterna necesita con urgencia para la segunda rueda.