Datos Clave Lampa le abre las puertas a la U: El alcalde de la comuna manifestó su intención de albergar el futuro estadio de U de Chile. Respuesta de la U: Héctor Humeres, director de Azul Azul, reconoció que analizarán la opción. Ilusión total: El directivo confesó que le gustaría trabajar en la construcción del recinto de cara a los 100 años del club.

Una sorpresiva noticia remeció a la Universidad de Chile tras celebrar 99 años de vida. Jonathan Opazo, alcalde de Lampa, manifestó públicamente su intención de albergar el futuro estadio azul, lo que generó ilusión en los hinchas.

Sus declaraciones también provocaron la reacción en la interna del club y fue Héctor Humeres, director de la concesionaria en representación de la casa de estudios, quien confirmó que analizarán la opción para concretar el anhelo del club.

¿Qué dijeron en la U de Chile sobre la opción de Lampa?

En conversación con Radio ADN, Humeres destacó la disposición del alcalde de Lampa a recibir el futuro estadio de la U y reconoció que analizarán la opción de concretar el sueño.

“Celebro que tenga esa visión, es importante y vamos a considerar esa idea. Hay que discutirlo muy a fondo y ver qué posibilidades reales existen. Haremos lo posible para que eso se concrete antes de los 100 años”, señaló.

“Es un minuto adecuado para concretar una idea como esta. Me gustaría tener luego un estadio, le hace mucha falta al club y es un objetivo que tenemos que fijarnos para trabajar este año, pero no como un volador de luces”, añadió.

“No quiero que esto sea como una bengala que se tira para ocultar algo, sino que se trabaje el tema de verdad. Opciones hay y no es tan difícil encontrar inversionistas que apoyen la idea del estadio, pero lo que sí es complejo es el lugar”, concluyó.

¿Qué dijo el alcalde de Lampa sobre el estadio de la U de Chile?

El pasado lunes, el alcalde Jonathan Opazo conversó con Radio ADN, donde indicó que “si la U de Chile quiere impulsar un proyecto serio y responsable como la construcción de su estadio, en Lampa cuentan con un aliado”.

“El desarrollo de la comuna requiere de la inversión pública y privada. Por eso es que creemos que este proyecto de gran envergadura es beneficioso para nuestra comuna de Lampa”, agregó.