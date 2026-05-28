Datos Clave Castigo administrativo: El volante fue sancionado de oficio por el Tribunal de Disciplina tras utilizar un vendaje blanco sobre sus medias azules en la derrota ante Cobresal. Alerta de suspensión: Con esta insólita amonestación, el mediocampista sumó su cuarta tarjeta amarilla en el torneo, quedando a solo una falta de perderse un partido oficial. Pérdida de terreno: El “19” azul ha perdido su estatus de titular indiscutido desde la llegada del técnico Fernando Gago, sumando apenas dos goles en 15 encuentros.

Universidad de Chile busca con urgencia levantar cabeza en el Campeonato Nacional 2026 para no alejarse más de la cima. Los dirigidos por Fernando Gago preparan su duelo ante Deportes Concepción, pero un insólito dolor de cabeza extradeportivo sacudió las oficinas del Centro Deportivo Azul. El volante Javier Altamirano recibió un castigo de oficio por parte del Tribunal de Disciplina debido a un insólito problema con su indumentaria, situación que lo deja colgando de un hilo de cara a los próximos desafíos del Romántico Viajero.

¿Por qué el Tribunal de Disciplina castigó a Javier Altamirano?

El problema más recurrente y absurdo del fútbol chileno volvió a cobrar una víctima en la U. Tras la derrota 1-0 ante Cobresal en El Salvador, el árbitro del encuentro, Franco Jiménez, consignó una particular denuncia en su informe oficial.

“El jugador N° 19 de Universidad de Chile, Sr. Javier Altamirano, viste medias blancas debajo de las medias azules designadas, incumpliendo con el artículo 32 de las bases del torneo”, detalló el juez central.

El Tribunal de Disciplina falló de inmediato y le otorgó una tarjeta amarilla administrativa al talentoso volante, quien cortó sus medias oficiales para usar un calcetín blanco de agarre, unificándolos con una huincha del mismo color, lo que rompe directamente el reglamento de indumentaria.

A un paso de la suspensión: El complejo escenario de Altamirano

El castigo por secretaría no es un detalle menor. Con esta sanción, el exjugador de Estudiantes de La Plata alcanzó su cuarta tarjeta amarilla en lo que va de la Liga de Primera.

Esto significa que, si el mediocampista recibe una nueva amonestación en el duelo de este sábado (17:30 horas) ante Deportes Concepción en el Estadio Nacional, o en cualquier encuentro venidero, quedará automáticamente suspendido para la fecha subsiguiente, un riesgo tremendo para un plantel que necesita variantes con urgencia.

La dura competencia interna: ¿Cómo es el presente de Altamirano con Gago?

La alerta por las tarjetas amarillas llega en el peor momento deportivo para el nacido en Talcahuano. Desde que el estratega argentino Fernando Gago asumió la banca universitaria, el volante ha perdido paulatinamente su sitial de indiscutido en el once inicial.

Su rendimiento irregular (registra apenas 2 goles y ninguna asistencia en 15 partidos) y la fuerte irrupción de jugadores formados en casa, como el juvenil Agustín Arce, lo han relegado a un rol secundario. Ahora, al borde de la suspensión y bajo la lupa táctica del DT, Altamirano deberá extremar recursos para no perder definitivamente su lugar en el esquema de la U.