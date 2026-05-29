Santiago Wanderers recibe a Unión Española este sábado 30 de mayo a las 12:30 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en el marco de la fecha 15 del Campeonato de la Primera B. El horario fue modificado a raíz de la cuenta pública del presidente José Kast. Los locales llegan como líderes del torneo tras golear de visita a Rangers por 0-2, resultado que los mantiene en lo alto con 25 puntos y como principales favoritos al ascenso. Unión Española, en tanto, atraviesa un momento más delicado: cayó 3-1 ante Deportes Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla y llega al partido desde el séptimo lugar con 20 unidades.

Wanderers y Unión Española no registran enfrentamientos en la Primera B en los últimos años, lo que convierte este choque en un primer antecedente de rivalidad entre ambos en la segunda categoría del fútbol chileno. La ausencia de historial reciente añade incertidumbre a un duelo que, en términos de tabla, no podría tener menos margen para los hispanos.

¿Dónde y cómo ver en vivo Santiago Wanderers vs Unión Española?

El partido no contará con señal abierta y se podrá seguir por TNT Sports en televisión y por HBO Max en plataforma de streaming.

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: HBO Max

HBO Max Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs Unión Española?

Fecha: sábado 30 de mayo

sábado 30 de mayo Hora: 12:30 horas

12:30 horas Estadio: Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

El partido será dirigido por Piero Maza, con Diego Gamboa y Matías Medina como jueces de línea y Nicolás Pozo como cuarto árbitro.

Cómo llegan Santiago Wanderers y Unión Española a la fecha 15 de la Primera B

Santiago Wanderers llega en su mejor momento de la temporada. La victoria 0-2 ante Rangers en condición de visitante consolidó su liderato y dejó al equipo de Francisco Palladino con siete triunfos, cuatro empates y dos derrotas en 13 partidos, para un total de 25 puntos. Los caturros tienen una ventaja cómoda en la cima y este sábado pueden ampliarla aún más.

Unión Española necesita reaccionar tras la dura caída 3-1 ante Deportes Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla. El equipo de Ronald Fuentes acumula seis triunfos, dos empates y cinco derrotas en 13 duelos, con 20 unidades y la séptima posición. Perder ante el líder significaría alejarse aún más de los puestos de ascenso directo.

Formaciones probables para Santiago Wanderers vs Unión Española

Santiago Wanderers apuntaría a un esquema 4-2-3-1, con Marcos Camarda como referente en el ataque y Cristóbal Ponce, Lucas Avendaño y Denilson San Martín en el mediocampo ofensivo.

La alineación probable: Raúl Olivares; Axel Herrera, Sergio Felipe, Luis Margas, Pedro Navarro; Leandro Navarro, Martín Villarroel; Cristóbal Ponce, Lucas Avendaño, Denilson San Martín; Marcos Camarda.

Unión Española podría pararse en un 4-3-3, con Tomás Ovando, Andrés Vilches y Mitchell Wassenne como línea atacante.

Su formación probable: Julio Fierro; Kevin Contreras, Bastián Roco, Sebastián Pereira, Lucas Molina; Renato Cordero, Milovan Celis, Felipe Massri; Tomás Ovando, Andrés Vilches, Mitchell Wassenne.

Minuto a minuto de Santiago Wanderers vs Unión Española