Datos Clave Nuevo horario: El partido entre Wanderers y Unión Española pasó de las 17:30 a las 12:30 del sábado 30 de mayo en el Estadio Elías Figueroa. Razón institucional: Carabineros emitió un informe negativo y la Delegación Presidencial no autorizó el horario original por el operativo de la Cuenta Pública. Contexto deportivo: Wanderers es líder de la Primera B con 25 puntos; Unión Española llega séptima con 20, tras caer 3-1 ante Deportes Copiapó.

La ANFP confirmó que el duelo entre Santiago Wanderers y Unión Española por la fecha 14 de la Primera B quedó adelantado cinco horas: en lugar de disputarse el sábado 30 de mayo a las 17:30, se jugará ese mismo día a las 12:30 en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. La decisión se tomó tras el informe negativo de Carabineros y la negativa de la Delegación Presidencial de Valparaíso a autorizar el horario original.

El trasfondo es político. La primera Cuenta Pública del Presidente José Kast, programada para el 1 de junio en el Congreso Nacional de Valparaíso, activó un operativo de seguridad que condicionó la agenda de la ciudad-puerto durante el fin de semana previo. El partido, además, competirá en pantalla con la final de la UEFA Champions League entre Arsenal y PSG, que también se disputa el sábado.

¿Por qué Carabineros bloqueó el horario?

El informe negativo de Carabineros fue determinante: la institución advirtió que no contaba con el personal disponible para garantizar la seguridad de un evento masivo en Valparaíso mientras simultáneamente coordinaba los preparativos del operativo presidencial. La Delegación Presidencial refrendó esa posición al negar la autorización correspondiente, dejando a la ANFP sin margen para mantener el horario vespertino.

No es la primera vez que la contingencia política impacta la programación del fútbol regional. Sin embargo, el caso de este sábado tiene una particularidad: es la primera Cuenta Pública de Kast como Presidente, lo que eleva el nivel del dispositivo de seguridad y explica la inflexibilidad de las autoridades frente a la solicitud del organismo rector del fútbol chileno.

¿Cómo llegan Wanderers y Unión Española?

Los caturros llegan al Elías Figueroa como líderes de la Primera B con 25 puntos, compartiendo la cima con Cobreloa y San Marcos de Arica. Una victoria el sábado le permitiría escaparse en solitario en la tabla, lo que convierte este partido en uno de los más importantes de la temporada para el Decano.

Los hispanos, en cambio, arrastra el golpe de la caída 3-1 ante Deportes Copiapó en su última presentación, resultado que los dejó en el séptimo lugar con 20 puntos. Unión necesita sumar en Valparaíso para no perder el contacto con la zona de ascenso directo, lo que hace del duelo un escenario de urgencia para el elenco de la Región Metropolitana.