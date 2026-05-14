Unión Española atraviesa su mejor momento deportivo de la temporada tras encadenar tres victorias consecutivas en la Primera B. Sin embargo, el presente futbolístico se ha visto empañado por una fuerte polémica administrativa que tiene como protagonista al guardameta Martín Parra.

El ex arquero de Universidad de Chile, quien permaneció en el club tras el descenso en 2025, ha desaparecido de las convocatorias de Ronald Fuentes, despertando diversas interrogantes sobre su situación en la institución.

Por qué no juega Martín Parra: El conflicto entre Jorge Segovia y Fernando Felicevich

De acuerdo a una investigación de La Hora de King Kong, la marginación del portero no respondería a criterios técnicos, sino a una determinación impulsada directamente por el controlador del club, Jorge Segovia.

El detonante de esta medida sería el vínculo de representación del jugador, ya que Parra sería actualmente el único futbolista del plantel ligado al agente Fernando Felicevich, a quien Segovia ha cuestionado públicamente por su injerencia en el fútbol nacional. Según el citado medio, el portero “no fue considerado tampoco como alternativa por Ronald Fuentes por expresa petición de Jorge Segovia”.

El conflicto contractual con Sabino Aguad

Más allá del factor de representación, existiría un trasfondo económico que terminó por quebrar la relación entre el jugador y la dirigencia. Informaciones provenientes de Santa Laura indican que el gerente actual, Sabino Aguad, le habría solicitado al guardameta una reducción drástica de su salario. Según detalla La Hora de King Kong, “Aguad le habría solicitado a Parra que renunciara a la mitad de su contrato, pero el portero no aceptó y eso desembocó en la molestia de Segovia”.

Al no aceptar la rebaja, y considerando que el futbolista no dejará réditos económicos a futuro por el fin de su vínculo, la cúpula administrativa habría optado por su exclusión total.

Exclusión de la foto oficial y presente del arquero Martín Parra

La tensión llegó a un punto crítico durante la reciente actividad oficial del club en Santa Laura, donde se realizó un homenaje al histórico Juan Machuca. Trascendió que el presidente de la SEK habría excluido personalmente al portero de la fotografía oficial del plantel. Tras este episodio, se reportó que Martín Parra no estaría entrenando junto al primer equipo y se encontraría a la espera del término de su contrato para analizar nuevas ofertas. En caso de alguna emergencia en el arco hispano, el técnico Fuentes deberá recurrir al juvenil Enzo Uribe.