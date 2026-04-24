Unión Española y Deportes Santa Cruz serán los encargados de cerrar la jornada dominical de la Primera B 2026. El enfrentamiento entre Hispanos y el Albiazul se realizará este domingo 26 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura. El choque será transmitido por las señales de TNT Sports para la tv y por HBO MAX para quienes deseen visualizar el encuentro por la plataforma de streaming.

El encuentro entre Hispanos y Santa Cruz es uno de los más atractivos de la fecha, debido a que ambas escuadras se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones, y quien caiga podría quedarse en los puestos de descenso, mientras que el vencedor podrá escapar de los últimos lugares.

¿Quién transmite Unión Española vs Santa Cruz por la Primera B 2026?

El duelo entre Unión Española y Deportes Santa Cruz será emitido por las señales de TNT Sports, además de que contará con la opción de visualizarse por la plataforma de streaming HBO MAX.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs Santa Cruz por la Primera B 2026?

Los Hispanos recibirán al Albiazul este domingo 26 de abril por la novena fecha de la Primera B 2026. El choque entre Unión Española y Santa Cruz se disputará a las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Fecha: Domingo 26 de abril.

Hora: 20:00 horas.

Estadio: Santa Laura, Independencia.

Árbitros de Unión Española vs Santa Cruz

Árbitro: Cristián Droguett.

1er asistente: Eric Pizarro.

2do asistente: Sergio Lagos.

4to árbitro: Juan Ibarra.

¿Cómo llegan Unión Española vs Santa Cruz?

Durante la pasada jornada del fútbol nacional, Unión Española igualó por la cuenta mínima con Rangers en su visita a Talca. Con este resultado, los Hispanos se encuentran novenos con ocho unidades y no conocen de victorias desde la jornada 5, cuando derrotaron a Deportes Puerto Montt.

Por su parte, Deportes Santa Cruz se encuentra en un momento muy complicado, ya que durante la pasada jornada cayeron de locales por 1-3 ante Unión San Felipe y se quedaron en la penúltima posición con seis puntos. Además, durante esta jornada el club comunicó mediante sus redes la desvinculación del técnico John Armijo tras malos resultados, por lo que su entrenador interino será Nelson Garrido.

Formaciones de Unión Española vs Santa Cruz

Posible formación de Unión Española

Julio Fierro; Kevin Contreras, José Aja, Sebastián Pereira, Lucas Molina; Milovan Celis, William Machado; Mitchell Wassenne, Ulises Ojeda, Andrés Vilches; Patricio Rubio. DT: Ronald Fuentes.

Posible formación de Santa Cruz

Juan Dobboletta; Icker Quiroz, Brian Camisassa, Hardy Vargas, Nazareno Romero; Diego Plaza, Gino Alucema, Diego Acevedo; Juan Delgado, Diego Arias y Nicolás Barrios. DT: Nelson Garrido. Unión Española vs Santa Cruz minuto a minuto