José Luis Sierra vuelve a escena en el fútbol internacional justo cuando su nombre había quedado marcado por uno de los golpes más duros de su carrera. El técnico chileno, protagonista del descenso de Unión Española en 2025, parecía fuera del radar competitivo.

Pero en el fútbol, los tiempos cambian rápido. Y más aún cuando se trata de entrenadores con recorrido. En medio del interés por técnicos sudamericanos en ligas emergentes, el “Coto” encontró una nueva puerta… y no es menor.

José Luis Sierra nuevo club tras Unión Española y su salida de Chile

José Luis Sierra ya tiene nuevo club y su destino vuelve a ser el extranjero: fue oficializado como técnico de Al-Wakrah en Qatar.

El anuncio se realizó a través de los canales oficiales del equipo, confirmando así que el exvolante de la Roja retoma su carrera fuera de Chile tras su cuestionado paso por Unión Española.

El contexto no es cualquiera. Su salida del cuadro hispano estuvo marcada por el descenso a Primera B, un episodio que golpeó fuerte su imagen, pero que no terminó por cerrar sus opciones en el mercado internacional.

Al-Wakrah y el desafío en la Qatar Stars League

El nuevo equipo de Sierra tiene historia y presión. Al-Wakrah es uno de los clubes tradicionales de Qatar, con títulos en 1999 y 2001, y que hoy busca volver a competir en la parte alta. La misión del técnico chileno será clara: levantar el rendimiento del equipo y responder a un entorno exigente, donde los proyectos deportivos suelen evaluarse en el corto plazo.

Además, su llegada se da en una liga que sigue creciendo en visibilidad, especialmente tras el Mundial, lo que aumenta la exposición de cada decisión en la banca. Y estas fueron sus primeras palabras como DT.

La experiencia clave de Sierra en Medio Oriente

Uno de los factores que explica su fichaje es su amplio recorrido en Medio Oriente. Sierra no llega a experimentar, sino a competir. Antes de volver a Chile, dirigió a Al-Wehda en Arabia Saudita. Pero su punto más alto lo vivió en Al-Ittihad, donde consiguió títulos importantes como la Copa de Arabia Saudita (2017) y la Copa del Rey de Campeones (2018).

También suma pasos por Al-Tai y Shabab Al Ahli, consolidando un perfil que en esa región es valorado: conocimiento del entorno, manejo de planteles internacionales y resultados.