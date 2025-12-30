Hace algunos días, tanto Unión Española como Deportes Iquique presentaron un recurso formal ante el directorio de la ANFP argumentando que existía un conflicto reglamentario que podría salvarlos del descenso. Sin embargo, este martes la máxima autoridad del fútbol profesional nacional entregó su veredicto, y fue contundente: rechazó completamente los reclamos de ambas instituciones, confirmando que tanto los hispanos como los “Dragones Celestes” descenderán a Primera B en 2026.

La discusión central giraba en torno a la jerarquía normativa: ¿prevalecía el Reglamento General de la ANFP sobre las bases específicas del Campeonato Nacional?, Hispanos y Dragones Celestes argumentaron que si los promedios de las últimas tres temporadas tenían validez formal, podrían evitar matemáticamente el descenso. La ANFP, sin embargo, dio respuesta negativa a ambas instituciones.

⚖️ Los argumentos de Unión Española e Iquique ante la ANFP

Unión Española y Deportes Iquique reclamaron ante la ANFP que existía prevalencia del Reglamento General de la institución por sobre las bases específicas del Campeonato Nacional 2025. Su argumento era que si el Reglamento General permitía usar promedios de tres temporadas para evitar descensos, entonces esa norma debía aplicarse incluso si las bases del campeonato decían lo contrario.

En términos prácticos, ambos clubes buscaban un “salvavidas” reglamentario que los dejara fuera de la zona de descenso utilizando sus cifras de desempeño en 2023, 2024 y 2025, lo que les permitiría mantenerse en la división de honor del fútbol chileno.

📋 La ANFP le da un portazo a Unión Española e Iquique

Según informó Radio ADN, el directorio de la ANFP rechazó completamente los reclamos de Unión Española y Deportes Iquique, confirmando que ambos equipos descenderán a Primera B en la temporada 2026. De acuerdo al citado medio, entre los argumentos del ente rector del fútbol chileno está que los estatutos que establecen que en Primera División compiten 16 equipos están por sobre el reglamento. Además, esgrimen que las bases fueron votadas en conocimiento de los clubes.

De esta forma, no se suspenden los descensos y se confirma que tanto hispanos como dragones celestes deberán jugar en el Ascenso el próximo año. De igual forma, ambos clubes mantienen dos opciones de recurso: acudir a la justicia ordinaria o elevar el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar revertir la situación.

