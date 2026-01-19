Unión Española atraviesa semanas complejas fuera y dentro de la cancha, y lo ocurrido tras la Noche Canaria abrió un nuevo foco de conflicto que amenaza con escalar rápidamente. La derrota por 1-0 ante San Luis de Quillota pasó a segundo plano luego de una declaración pública que remeció el camarín hispano y volvió a instalar la incertidumbre sobre el futuro inmediato de Emiliano Vecchio.

La ausencia del volante argentino en el amistoso no solo llamó la atención de los hinchas. También activó versiones internas, ruido en redes sociales y un escenario que, a menos de un mes de su retorno, podría terminar con una salida anticipada del Santa Laura.

❓ ¿Por qué Emiliano Vecchio no fue citado en el amistoso de Unión Española?

Tras el encuentro ante San Luis, el técnico Gonzalo Villagra fue consultado directamente por la no citación del mediapunta argentino. Su respuesta fue clara, directa y sin matices:

“Desde mi punto de vista, no está en condiciones de ser citado. Se ha tenido que ausentar de algunos entrenamientos por diversos motivos y aún no está en condiciones de participar”.

La frase no solo explicó la decisión deportiva, sino que también dejó expuesta una incomodidad mayor en el manejo interno del plantel, considerando que Vecchio llegó como uno de los nombres fuertes para liderar el proyecto de retorno.

🔍 ¿Qué hay detrás de las ausencias de Vecchio en Unión Española?

Según los antecedentes que manejan desde el entorno del club, el futbolista ha arrastrado problemas físicos —principalmente estomacales— que le impidieron entrenar con normalidad durante las primeras semanas de pretemporada. Esa situación lo fue marginando progresivamente de las citaciones y del trabajo colectivo.

Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a circular versiones que apuntan a un conflicto más profundo, que va más allá de lo estrictamente futbolístico y que involucra a la estructura dirigencial del club.

⚠️ ¿Unión Española evalúa rescindir el contrato de Emiliano Vecchio?

El escenario se tensionó aún más cuando un medio partidario del club –Independencia Hispana– encendió la alarma con una información que rápidamente se viralizó entre los hinchas. La versión apunta a que la continuidad del jugador estaría seriamente comprometida:

“¿Con un pie fuera? Tras un extenso reporteo, la directiva de Unión Española está evaluando considerablemente rescindir el contrato de Emiliano Vecchio”.

La misma publicación agrega el trasfondo del conflicto: “Esto se debe a un conflicto interno con el gerente Sabino Aguad y ausencias a entrenamientos”. Aunque desde el club no han emitido una postura oficial, el ruido interno ya se instaló y el tema pasó a ser una preocupación real en Independencia.

El caso de Vecchio no es uno más. Su regreso fue presentado como una de las apuestas simbólicas y deportivas más importantes del 2026, en un contexto institucional delicado tras el descenso. Por lo mismo, su ausencia prolongada, sumada a declaraciones públicas del DT y versiones de conflicto dirigencial, generan un escenario de alto riesgo para el proyecto.

Además, en redes sociales varios hinchas recordaron episodios polémicos del pasado del jugador, lo que terminó de encender el debate y dividir posturas entre respaldo deportivo y desgaste institucional.

⏳ ¿Qué puede pasar ahora con Emiliano Vecchio en Unión Española?

Por ahora, el club mantiene silencio oficial. Sin embargo, en el entorno hispano reconocen que las próximas horas serán clave para definir si el argentino logra reconducir su situación, volver a entrenar con normalidad y meterse en la consideración del cuerpo técnico, o si el quiebre termina siendo irreversible.

La posibilidad de una salida antes incluso de debutar en la temporada 2026 ya no es descartada internamente.

🧩 En resumen

La ausencia de Emiliano Vecchio en el amistoso encendió la polémica

El DT fue categórico: “no está en condiciones”

Se habla de ausencias a entrenamientos y conflicto interno

La directiva evalúa una eventual rescisión de contrato

Las próximas horas pueden ser decisivas para su continuidad

