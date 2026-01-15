El descenso de Unión Española sigue dejando coletazos. Cuando parecía que el foco estaba puesto solo en el rearmado del plantel para la temporada en la Primera B, una declaración reactivó una tensión que nunca terminó de apagarse en Santa Laura.

Las palabras de Miguel Ramírez, quien aseguró sentirse abandonado antes de su salida del club, encontraron rápida respuesta desde el plantel. No fue en conferencia ni en una entrevista: fue el capitán quien decidió hablar, y lo hizo con mensajes que no pasaron inadvertidos.

⚽ Cero códigos: el mensaje que encendió a Unión Española

A través de su cuenta de Instagram, Pablo Aránguiz publicó una reflexión que apuntó directamente al concepto de liderazgo: “Si un capitán no comanda el barco, está violando su deber principal de liderazgo y seguridad”, escribió de entrada sobre el concepto de la palabra “capitán”.

La historia continuó con una idea que caló fuerte en el mundo hispano: “La tradición exige que el capitán asegure el rescate de todos antes de abandonar el navío”. Sin mencionar nombres, el mensaje fue interpretado como una alusión directa a la salida anticipada del técnico y a la manera en que se cerró su ciclo.

🔥 Frases directas y un quiebre sin retorno

Lejos de bajar la intensidad, Aránguiz profundizó su postura con palabras aún más duras: “Cero códigos, cero autocrítica, asegurado, sálvate solo”, lanzó, para luego rematar con una sentencia lapidaria: “La excusa agrava la falta; el soldado que arranca sirve para otra guerra”.

En un club golpeado y en pleno proceso de reconstrucción, las palabras del capitán no solo respondieron a la carencia de autocrítica de Ramírez, sino que también dejaron en evidencia que el descenso de Unión Española fue mucho más que una mala campaña: fue un quiebre profundo, con responsabilidades que todavía se discuten puertas adentro.