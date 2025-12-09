El descenso de Unión Española le trae problemas económicos importantes al club de colonia. Para ser viables en Primera B, deberán desprenderse del 40% de su plantilla y deben moverse rápido para hacer caja con los jugadores que tienen antes de que terminen sus contratos el 31 de diciembre.

Uno que está en esa posición es Pablo Aránguiz, uno de talentos del fútbol chileno y codiciado por varios equipos de Primera División.

Actualmente, Aránguiz tiene un valor de mercado de 500 mil dólares, lo que lo hace accesible para varios equipos. Pero hay tres que ya le echaron el ojo.

🆚 Los archirrivales que se pelean a Pablo Aránguiz

Según informó el periodista chileno experto en fichajes, Rodrigo Arellano, en sus redes, Palestino y Audax Italiano habrían solicitado información médica y condiciones contractuales del volante. La razón es simple: el contrato de Aránguiz con Unión Española vence el 31 de diciembre de 2025 y “podría no estar acorde con el Ascenso”. Este detalle abre la puerta para una eventual salida del jugador en busca de continuidad en Primera División.​

Ambos clubes clasificaron a Copa Sudamericana 2026 y los necesitan un volante creativo de la experiencia y calidad de Aránguiz, quien podría ser una pieza clave para competir en el torneo continental.​

El jugador de 28 años fue uno de los pocos rescatables de Unión Española en una temporada trágica. Disputó 37 partidos en la temporada 2025, marcó 11 goles y sumó 3 asistencias. En la Copa Sudamericana fue especialmente determinante, aportando 4 goles que no alcanzaron para evitar el desastre.​​

🏥 La lesión que complica a Pablo Aránguiz

Pablo Aránguiz fue sometido exitosamente a una cirugía de menisco interno en su rodilla derecha. La lesión la sufrió durante el partido contra O’Higgins que selló el descenso de Unión Española.​

“Le enviamos toda nuestra energía para que tenga una pronta y exitosa recuperación”, publicó Unión Española en sus redes sociales. Aunque aún está en proceso de recuperación, su disponibilidad para la pretemporada dependerá la evolución en su periodo de recuperación y reintegro deportivo.​

​🔴 La U de Chile también se interesó en Aránguiz

Sorpresivamente, la U de Chile también habría sondeado a Aránguiz. El volante rechazó la propuesta azul, transformándose en el primer portazo que recibe la U en este mercado 2026.​

Aránguiz ya conoce la institución, pues jugó allí entre 2020 y 2022 en 66 partidos oficiales, aportando 7 goles y 13 asistencias. Sin embargo, su paso fue tensionado con varios incidentes que marcaron su estadía en el CDA.



🔴Sigue toda la información de Unión Española y su mercado de pases en Al Aire Libre.