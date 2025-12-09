La U de Chile cerró su temporada con sensaciones encontradas: semifinales en la Copa Sudamericana, un cuarto lugar en el Campeonato Nacional y un plantel que entró de inmediato en descanso. Pero mientras el camarín baja la persiana, en el CDA la actividad no se detiene. La dirigencia comenzó a ordenar el mapa 2026, con renovaciones claves en carpeta, decisiones pendientes sobre salidas y una búsqueda activa de refuerzos para afrontar la fase previa de la Sudamericana. En ese escenario de planificación acelerada apareció un nombre que removió el ambiente antes de tiempo: el de un viejo conocido que volvió a sonar fuerte en La Cisterna.

El contacto existió, la propuesta también y dentro del club había consenso en que su retorno podía sumar experiencia y presencia ofensiva. Sin embargo, el mercado dio un giro inesperado. Pablo Aránguiz, capitán de Unión Española en una temporada marcada por el descenso hispano, respondió con un “no” que cayó de golpe en Azul Azul y se transformó en el primer portazo del verano. La negativa sorprendió por el momento, por el perfil del jugador y porque su buen rendimiento en 2025 lo mantenía en la mira de varios equipos. La U, que ya trabaja en una reestructuración profunda, deberá rearmar la carpeta mientras sigue moviendo piezas en un mercado que recién empieza a tomar temperatura.

⚽ ¿Por qué Pablo Aránguiz rechazó volver a la U de Chile?

El interés azul estaba. La oferta también. Pero, según el periodista Juan Pablo Espinosa (Independencia Hispana), la respuesta fue clara: “(Pablo) Aránguiz con ofertas de la U, fue rechazada”. La propuesta no avanzó y el regreso del volante creativo quedó descartado por ahora, transformándose en el primer portazo que recibe la U en este mercado.

Aránguiz, de 28 años, fue titular, referente y capitán en Unión Española durante 2025, pese a la mala campaña colectiva. Es uno de los nombres con más pretendientes, tanto por rendimiento como por su condición contractual tras el descenso hispano.

🔵 ¿Por qué la U de Chile buscaba a Aránguiz? Su pasado y números en el CDA

El paso del volante por Universidad de Chile entre 2020 y 2022 dejó luces y sombras.

Sus números:

66 partidos oficiales

7 goles

13 asistencias

Pero su estadía terminó tensionada:

– Fue cuestionado por su nivel en campañas donde la U peleó la parte baja.

– Protagonizó la recordada confrontación con hinchas en Rancagua (2021).

– Fue acusado de agredir a un guardia de seguridad en un evento nocturno de Peñalolén (2022).

Pese a ese historial, su nivel en 2025 lo volvió a instalar en el radar azul.

🔍 ¿Qué otros movimientos evalúa la U de Chile en su plantel 2026?

Mientras digestan el portazo, en Azul Azul avanzan en renovaciones, salidas y retornos:

✔ Renovados

Marcelo Díaz

Javier Altamirano

Fabián Hormazábal

Israel Poblete

❓ En definición

Charles Aránguiz

Lucas Di Yorio

Nicolás Guerra

Rodrigo Contreras

🔁 Jugadores que regresan de préstamo

Agustín Arce

Bianneider Tamayo

Federico Mateos

Renato Huerta

Julián Alfaro

❌ Casos especiales

Luciano Pons

Emmanuel Ojeda

🧩 En resumen

La U intentó traer de vuelta a Pablo Aránguiz , capitán del descendido Unión Española.

, capitán del descendido Unión Española. El jugador rechazó la oferta azul.

la oferta azul. Su paso por la U (2020–2022) fue irregular y marcado por polémicas.

El club sigue definiendo renovaciones y refuerzos para la Copa Sudamericana 2026.

