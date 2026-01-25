Universidad de Chile tuvo una reacción rápida tras su primer amistoso ante Universitario. Sin público y lejos del contexto de espectáculo, el segundo enfrentamiento entre ambos elencos se disputó a puertas cerradas y con un objetivo claro: probar jugadores y ajustar decisiones antes del inicio oficial de la temporada.

El partido se jugó este domingo tras el duelo de ayer en la Noche Crema y reunió a una formación distinta, compuesta mayoritariamente por futbolistas que no habían sumado demasiados minutos. El resultado fue favorable para el equipo azul, que se impuso por 1-0. La anotación marcó un hito puntual dentro de una jornada reservada, pero relevante en la planificación inmediata del plantel.

⚽ La U responde sin público y Lucero se estrena en las redes

Juan Martín Lucero fue el autor del único gol del compromiso, firmando así su primer tanto con la camiseta del Romántico Viajero. El delantero argentino apareció en una formación pensada para observar rendimientos individuales y alternativas dentro del plantel.

La U formó con Cristopher Toselli en el arco; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Diego Vargas en defensa; Marcelo Díaz, Israel Poblete y Agustín Arce en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y el propio Lucero en ofensiva.

🔵 Cambios y planificación inmediata

En el segundo tiempo, el cuerpo técnico realizó dos modificaciones: ingresaron el arquero Ignacio Sáez y el volante Elías Rojas, manteniendo la dinámica de prueba y rotación que marcó el amistoso.

Tras este segundo cruce ante Universitario, el plantel azul tiene previsto regresar a Chile para enfocarse en su debut por el Campeonato Nacional, donde enfrentará a Audax Italiano el 30 de enero a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.