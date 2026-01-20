Universidad de Chile sacudió el mercado de fichajes con un movimiento que no pasó desapercibido. Este martes, el club azul oficializó la incorporación de Juan Martín Lucero, delantero argentino que llega libre desde Fortaleza y que protagonizó uno de los fichajes más simbólicos del verano: cruza desde Colo Colo a la U, con un guiño directo a su pasado albo.

La presentación no fue neutra. En el video difundido por la escuadra estudiantil en redes sociales, el club incluyó una imagen que encendió de inmediato el debate: el gol que Lucero le marcó a Colo Colo en Copa Libertadores, una señal clara del tono con el que los azules decidieron anunciar a su nuevo refuerzo.

⚽ Juan Martín Lucero fue oficializado como nuevo jugador de la U de Chile

Universidad de Chile confirmó oficialmente el fichaje de Juan Martín Lucero, quien se transforma en el cuarto refuerzo del equipo de Francisco Meneghini para la temporada 2026.

El delantero argentino llega en condición de libre tras cerrar su etapa en Fortaleza, club brasileño donde fue protagonista durante las últimas tres temporadas. Con esto, la U suma experiencia internacional, gol y un nombre con peso simbólico en el fútbol chileno.

🎥 La presentación que encendió a los hinchas (y a Colo Colo)

El anuncio no tardó en viralizarse. En el registro publicado por la U, aparece una jugada reconocible para el hincha chileno: el gol de Lucero ante Colo Colo en la última Libertadores, una decisión editorial que fue leída como una “tocada de oreja” directa al archirrival. El mensaje fue claro: el “Gato” llega a la U con historia, contexto y relato, en uno de los cruces de vereda más comentados del mercado.

Consignar que el arribo de Lucero responde a una necesidad estructural del proyecto azul: reforzar el centro del ataque con un delantero probado, capaz de marcar diferencias en partidos grandes.

Durante su paso por Fortaleza, Lucero acumuló números que avalan la apuesta:

177 partidos oficiales

58 goles

14 asistencias

Cifras conseguidas en un campeonato altamente competitivo como el brasileño, además de torneos continentales, donde el delantero sumó experiencia en escenarios de máxima exigencia.

🔁 El antecedente clave: su pasado en Colo Colo

Lucero ya conoce el fútbol chileno. En 2022 defendió a Colo Colo, donde fue figura en la campaña que terminó con el título del Campeonato Nacional y la Supercopa. Ese pasado es justamente lo que potencia el impacto de su llegada a la U.

Hoy, tres años después, el delantero vuelve al país para vestirse de azul, en un movimiento que cambia el eje del relato y reaviva una rivalidad que trasciende lo deportivo.

🧩 ¿Cómo encaja Lucero en el proyecto de Meneghini?

Con su fichaje, la U cierra el ciclo de los centrodelanteros de la temporada pasada y apuesta por una ofensiva completamente renovada. Lucero se suma a una delantera que ya integran Eduardo Vargas y Octavio Rivero, conformando un tridente de experiencia, gol y jerarquía.

La idea del cuerpo técnico es clara: elevar el piso competitivo del equipo y contar con variantes ofensivas que permitan sostener un año cargado de desafíos locales e internacionales.

Te queda perfecta, Gato 🤘🏼🔵🔴 pic.twitter.com/wChMRyPZEi — Universidad de Chile (@udechile) January 20, 2026

❓ ¿Cuándo será el debut de Lucero con la U de Chile?

Por ahora, no hay confirmación oficial. El delantero recién se integrará a los entrenamientos bajo las órdenes de Francisco Meneghini, por lo que su citación dependerá de:

Estado físico

Ritmo de trabajo

Evaluación del cuerpo técnico

Si no surgen contratiempos, sí podría aparecer en las próximas convocatorias, especialmente considerando la necesidad de rodaje del nuevo ataque azul.

🧩 En resumen

Universidad de Chile oficializó el fichaje de Juan Martín Lucero

Llega libre desde Fortaleza

Es el cuarto refuerzo del equipo de Meneghini

La presentación incluyó un guiño directo a Colo Colo

Aporta experiencia internacional y gol probado

Refuerza una delantera completamente renovada

📣 Sigue en AlAireLibre.cl todas las reacciones, análisis y el pulso del mercado de fichajes, con foco en la U, Colo Colo y los movimientos que están marcando el fútbol chileno 2026.