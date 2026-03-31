Universidad de Chile se alista para su segundo examen bajo la era de Fernando Gago, pero el panorama es de máxima complejidad. Tras el amargo debut con derrota ante Unión La Calera, “Pintita” debe visitar este martes a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida con un plantel diezmado. Entre lesiones de figuras clave y convocatorias internacionales, el estratega argentino no tuvo más remedio que mirar hacia abajo y convocar de urgencia a cinco “joyas” de la cantera azul.

La lista de ausencias es extensa y dolorosa para el hincha: Charles Aránguiz, Fabián Hormazábal, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero no estarán por problemas físicos, a los que se suman los seleccionados Javier Altamirano y Lucas Romero. Ante este escenario, la “Patrulla Juvenil” de la U sale al rescate con nombres que generan muchísima expectativa en el Centro Deportivo Azul.

¿Quiénes son los juveniles de la U que citó Gago ante Audax Italiano?

Según información de Emisora Bullanguera, son cinco los jugadores de la Sub 20 que integran la lista de citados para este duelo clave en la Copa de la Liga. El nombre que más brilla es el de Andrés Bolaño, el atacante venezolano-chileno de 18 años que ya fue figura en el Mundial Sub 17 de Qatar con la “Vinotinto” y que hoy asoma como la principal alternativa de ataque ante la falta de referentes de área.

Junto a él, Gago confió en el talento de Lucas Barrera. El volante argentino tendrá su primera gran oportunidad del 2026 tras ser el eje de la zona creativa en el equipo de Proyección. En la misma zona del mediocampo se suma Matías Riquelme, quien ya ha rozado el primer equipo y busca consolidarse definitivamente bajo el mando del nuevo cuerpo técnico.

Refuerzos en defensa y el debut de la “joya” mundialista

Para la retaguardia, el técnico citó al defensor Benjamín Garcés, quien aparece como la variante natural para cubrir la banda derecha tras la baja de Hormazábal. Finalmente, la lista de delanteros se completa con Vicente Ramírez (18), otro de los goleadores del fútbol joven que espera tener sus primeros minutos en el profesionalismo en la carpeta sintética de La Florida.

Los citados de la U de Chile vs Audax Italiano

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli

Gabriel Castellón y Cristopher Toselli Defensas: Franco Calderon, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales, Nicolás Fernández, Bianneider Tamayo, Benjamín Garcés

Franco Calderon, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales, Nicolás Fernández, Bianneider Tamayo, Benjamín Garcés Volantes: Israel Poblete, Agustín Arce, Felipe Salomoni, Matías Riquelme, Lucas Barrera,

Israel Poblete, Agustín Arce, Felipe Salomoni, Matías Riquelme, Lucas Barrera, Delanteros: Lucas Assadi, Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas, Ignacio Vásquez, Andrés Bolaño, Vicente Ramírez.

¿Por qué se juega sin público visitante el Audax vs U de Chile en La Florida?

El duelo no solo ha estado marcado por lo futbolístico, sino también por la polémica administrativa. El delegado presidencial, Germán Codina, ratificó que el partido se jugará sin hinchas de Universidad de Chile por razones de seguridad. “La medida responde a un análisis conjunto, priorizando la seguridad en los recintos y sus alrededores”, explicó la autoridad, dejando al equipo de Gago sin su “jugador número 12” en un momento crítico.

En resumen

Las bajas: Aránguiz, Lucero, Rivero y Hormazábal quedan fuera por lesión.

Aránguiz, Lucero, Rivero y Hormazábal quedan fuera por lesión. La gran apuesta: Andrés Bolaño, figura de Venezuela en el Mundial Sub 17, podría debutar.

Andrés Bolaño, figura de Venezuela en el Mundial Sub 17, podría debutar. Los 5 elegidos: Bolaño, Garcés, Barrera, Riquelme y Ramírez.

Bolaño, Garcés, Barrera, Riquelme y Ramírez. El escenario: Martes 31 de marzo, 18:00 horas, Estadio Bicentenario de La Florida (Sin público visitante).

¿Crees que alguno de estos juveniles tiene el nivel para ser titular permanente en el esquema de Gago o la U sentirá demasiado la falta de sus referentes? Comenta y participa en AlAireLibre.cl.