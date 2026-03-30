Universidad de Chile suma una novedad clave para visitar a Audax Italiano: Lucas Assadi vuelve a la citación tras 35 días fuera y se instala como alternativa para Fernando Gago en un equipo golpeado por bajas.

El volante no jugaba desde el 23 de febrero, cuando sufrió un esguince de tobillo tras una fuerte entrada de Joaquín Montecinos en el duelo ante Deportes Limache. Desde entonces, quedó al margen y no pudo ser parte de las nóminas.

¿Qué cambia en la U con el regreso de Lucas Assadi?

La principal modificación para Gago está en la generación de juego. Sin Lucas Assadi, el equipo perdió desequilibrio y pausa en tres cuartos de cancha. Ahora, el técnico suma una variante capaz de entrar en el segundo tiempo y alterar el ritmo del partido.

Sin embargo, el formado en la U no sería considerado para este partido por la Copa de la Liga, sino que recién podría ingresar en el duelo contra Deportes La Serena por el Campeonato Nacional.

Las formación de Gago para el duelo de la U de Chile vs Audax

Fernando Gago no paró la formación definitiva para el encuentro con los itálicos, pero sí ensayó dos opciones. Según ADN Deportes, la primera es con Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Marcelo Morales; Israel Poblete, Felipe Salomoni y Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Martín Espinoza y Andrés Bolaño.

La segunda oncena fue la siguiente: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Marcelo Morales; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Agustín Arce y Felipe Salomoni; Martín Espinoza y Eduardo Vargas.