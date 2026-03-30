La gira por Oceanía para la FIFA Series no tuvo el brillo esperado por Nicolás Córdova y La Roja se trajo un triunfo ante un inexperto Cabo Verde y una derrota humillante frente a la siempre humilde Nueva Zelanda.

En ambos partidos Chile jugó bastante mal y dejó poco y nada. Salvo el debut en la selección adulta, no hubo aspectos positivos a destacar. Esto claramente pone presión sobre el interinato de Nicolás Córdova y reabre la discusión sobre por qué la ANFP no ha contratado aún a un nuevo entrenador.

Nombres para asumir la banca de la Selección Chilena hay muchísimos, pero desde hoy hay uno menos y Nicolás Córdova toma aire en su carrera para ser el DT de Chile camino al Mundial 2030.

Un candidato a DT de la Roja encontró club

Entre el abanico de posibilidades para ser DT de La Roja estaba Ariel Holan, exentrenador de la U Católica y campeón con los Cruzados en el año 2020. El argentino gustaba mucho por su estilo de juego y su amplio conocimiento del medio chileno.

Pero la determinación de la ANFP de dilatar la búsqueda de entrenador empujaron a Holan a buscar nuevos desafíos y alcanzó acuerdo con Cerro Porteño de Paraguay.

Holan llegará este lunes a Asunción para firmar su vínculo con el Ciclón, según informó este lunes el programa Fútbol a lo Grande de Radio Monumental de Paraguay.

¿Quién puede ser el nuevo DT de La Roja?

Todo apunta a que la decisión de contratar a un nuevo entrenador para la Selección Chilena recaerá en el próximo directorio de la ANFP o de la Federación de Fútbol de Chile, si se concreta la separación de la liga durante este año.

De ser así, el nuevo DT de La Roja llegaría si o si en 2027 y el principal candidato es Manuel Pellegrini, pero no es el único en carpeta. Otra opción para los dirigentes del fútbol chileno es Juan Pablo Vojvoda, entrenador argentino de buen paso por el fútbol brasileño.

Otra opción viable, y la que es del total agrado de los seleccionados chilenos, es que siga Nicolás Córdova hasta el Mundial del 2030.

En resumen