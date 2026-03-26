La Selección Chilena arranca el 2026 con un viaje de miles de kilómetros: destino Auckland, Nueva Zelanda, para disputar dos amistosos internacionales en el marco del FIFA Series 2026. Para muchos hinchas, el nombre del torneo es nuevo. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué Chile juega tan lejos? ¿Tiene algo que ver con el Mundial? Acá te explicamos todo.

¿Qué es la FIFA Series 2026?

La FIFA Series es una competición amistosa bianual organizada por la FIFA que reúne a selecciones nacionales de diferentes confederaciones del mundo para disputar partidos internacionales durante la ventana de marzo de los años pares. Fue aprobada originalmente por el Consejo de la FIFA en diciembre de 2022 bajo el nombre de “FIFA World Series” y confirmada oficialmente por Gianni Infantino en marzo de 2023, tras su reelección en el 73° Congreso de la FIFA celebrado en Kigali, Ruanda.

La idea central del torneo es simple pero poderosa: que selecciones que normalmente no compiten entre sí tengan la oportunidad de enfrentarse. En la práctica del fútbol internacional, las federaciones de confederaciones como la OFC (Oceanía), la CONCACAF o la CAF tienen muy pocas ocasiones de jugar contra rivales de CONMEBOL, UEFA o AFC fuera de una Copa del Mundo. La FIFA Series busca cambiar eso.

Cómo funciona el formato de la FIFA Series 2026

La edición 2026 es considerada la primera versión oficial del torneo, y viene con un formato notablemente más grande:

50 selecciones masculinas y femeninas participantes (casi el 25% de las 211 federaciones miembro de la FIFA).

masculinas y femeninas participantes (casi el 25% de las 211 federaciones miembro de la FIFA). 13 grupos distribuidos en 12 países anfitriones de los seis continentes.

distribuidos en de los seis continentes. 9 grupos masculinos y 4 grupos femeninos .

y . Los partidos masculinos se disputan entre el 25 y el 31 de marzo de 2026.

de 2026. Los partidos femeninos se juegan entre el 9 y el 18 de abril de 2026.

Uno de los elementos que distingue a la FIFA Series de un amistoso tradicional es su reglamento de desempate: si un partido termina igualado al cabo de los 90 minutos, se va directo a penales. No hay tiempo extra. Esta decisión apunta a garantizar siempre un ganador y aumentar la intensidad competitiva de los encuentros.

Los grupos masculinos de la FIFA Series 2026 se juegan en las siguientes federaciones anfitrionas: Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Ruanda (que alberga dos grupos) y Uzbekistán. Los grupos femeninos tienen sede en Brasil, Costa de Marfil, Tailandia y Kenia (incorporada en una revisión posterior del calendario).

Chile se prepara para el proceso al Mundial 2030 | ©Photosport

Por qué Chile juega en Nueva Zelanda

Nueva Zelanda fue elegida sede de este grupo por una razón estratégica: los All Whites clasificaron al Mundial 2026 (quedarán en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto e Irán) y el FIFA Series les sirve como preparación en casa antes de viajar a Norteamérica.

Desde la Federación Neozelandesa de Fútbol lo tienen claro: albergar dos partidos contra rivales internacionales en el Eden Park es “un acontecimiento enorme” para despedir al equipo rumbo al torneo más importante del planeta.

Para La Roja, la situación es diferente. Chile no clasificó al Mundial 2026, cerrando un proceso eliminatorio difícil. El equipo enfrenta ahora un período de transición: Nicolás Córdova sigue como entrenador interino mientras la ANFP busca un técnico permanente. En ese contexto, la FIFA Series representa la primera oportunidad del año para probar variantes, sumar minutos a jugadores jóvenes y comenzar a construir el equipo de cara a las Clasificatorias al Mundial 2030.

Cuándo y dónde juega Chile: fechas, horarios y estadio

Ambos partidos de La Roja se disputarán en el Estadio Eden Park de Auckland, un recinto histórico con capacidad para 50.000 espectadores, considerado uno de los más emblemáticos del hemisferio sur.

Fixture de Chile en la FIFA Series 2026

Partido 1

🗓️ Viernes 27 de marzo de 2026

⏰ 00:00 horas (Chile)

⚽ Chile vs. Cabo Verde

📍 Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda

Partido 2

🗓️ Lunes 30 de marzo de 2026

⏰ 03:15 horas (Chile)

⚽ Nueva Zelanda vs. Chile

📍 Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda

¿Dónde ver los partidos de la Selección Chilena?

Los dos encuentros serán transmitidos en señal abierta por Chilevisión y disponibles en su plataforma online chilevision.cl y la aplicación MiCHV, de forma gratuita.

La nómina de Chile para la FIFA Series 2026

El entrenador interino Nicolás Córdova convocó a 26 jugadores el lunes 16 de marzo de 2026. La lista combina jugadores establecidos en el extranjero con figuras del fútbol local que reciben su primera oportunidad en el equipo absoluto.

Arqueros:

Lawrence Vigouroux – Swansea City (GAL)

Thomas Gillier – CF Montreal (CAN)

Sebastián Mella – Huachipato

Defensas:

Felipe Faúndez – O’Higgins

Fabián Hormazábal – Universidad de Chile

Benjamín Kuscevic – Fortaleza (BRA)

Iván Román – Atlético Mineiro (BRA)

Ian Garguez – Palestino

Guillermo Maripán – Torino FC (ITA)

Igor Lichnovsky – F. Karagümruk SK (Turquía)

Gabriel Suazo – Sevilla FC (ESP)

Diego Ulloa – Colo-Colo

Mediocampistas:

Ignacio Saavedra – Rubin Kazán (RUS)

Rodrigo Echeverría – Club León (MEX)

Felipe Ogaz – O’Higgins

Vicente Pizarro – Colo-Colo

Felipe Loyola – C.A Independiente (ARG)

Javier Altamirano – Universidad de Chile

Lautaro Millán – Independiente (ARG)

Delanteros:

Darío Osorio – FC Midtjylland (DIN)

Maximiliano Gutiérrez – Huachipato

Gonzalo Tapia – Sao Paulo (BRA)

Ben Brereton Díaz – Derby County F.C (ING)

Alexander Aravena – Gremio (BRA)

Lucas Cepeda – Elche CF (ESP)

Benjamín Chandía – Coquimbo Unido

En resumen