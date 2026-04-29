La Selección Chilena cerrará su gira europea de junio enfrentando a un rival inédito en su camino. Tras el compromiso ante el Portugal de Cristiano Ronaldo, el equipo dirigido por Nicolás Córdova viajará a España para medirse ante la República Democrática del Congo.

Según la primicia de Afrik-Foot, la selección africana —que selló su clasificación al Mundial 2026 el pasado 31 de marzo— eligió a la Roja como examinador para emular el estilo de Colombia, rival que enfrentarán en el Grupo K de la cita planetaria.

Hoja de ruta: De Lisboa a la Costa del Sol

El itinerario de la Roja contempla dos desafíos ante selecciones clasificadas a la Copa del Mundo:

6 de junio: vs Portugal en Oeiras (Lisboa).

vs Portugal en Oeiras (Lisboa). 9 de junio: vs RD Congo en Marbella (España).

Para el técnico francés Sébastien Desabre, el duelo es una pieza táctica. RD Congo compartirá grupo en el Mundial con Portugal, Colombia y Uzbekistán, por lo que el roce con Chile es su última prueba de intensidad sudamericana antes del debut en Houston el 17 de junio.

El factor Premier League y la formación congoleña

A diferencia de su última participación histórica, este equipo cuenta con una base que compite íntegramente en Europa. La convocatoria para enfrentar a Chile incluye nombres consolidados en la elite:

Yoane Wissa (Newcastle): Máxima referencia ofensiva.

Máxima referencia ofensiva. Aaron Wan-Bissaka (West Ham): Lateral derecho titular.

Lateral derecho titular. Chancel Mbemba (Lille): Capitán y eje de la zaga.

La formación que asoma para el Mundial alinea a Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Elia, Sadiki, Moutoussamy, Mbuku; Wissa y Bakambu.

El peso de la historia: De Zaire ’74 al regreso en 2026

Este partido carga con el simbolismo de un regreso esperado por 52 años. La única vez que el país participó en un Mundial fue en Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire. Aquella campaña terminó con tres derrotas, cero goles a favor y el recordado incidente de Mwepu Ilunga, quien pateó un tiro libre brasileño antes que Rivelino en señal de protesta por las amenazas del dictador Mobutu Sese Seko.

Hoy, tras eliminar a potencias como Nigeria y Camerún, y superar a Jamaica en el repechaje con un gol de Axel Tuanzebe en el tiempo extra, el equipo africano busca en Chile el rodaje necesario para anotar su primer gol histórico en una Copa del Mundo.

Desafío para el recambio de Nicolás Córdova

Tras el cierre de la fecha FIFA de marzo, donde Chile venció 4-2 a Cabo Verde pero cayó 4-1 ante Nueva Zelanda, estos dos duelos en 72 horas exigirán una respuesta física y táctica superior. Medir el sistema defensivo ante la jerarquía de Portugal y, posteriormente, ante el despliegue atlético de los congoleños, será el balance final para determinar quiénes formarán la base de la Roja para el próximo proceso eliminatorio.