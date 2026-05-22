Datos Clave Convocatoria confirmada: Córdova convenció a Reichmuth durante su gira por Europa y lo incluyó en la nómina para los amistosos de junio. Bajas en la nómina: Ben Brereton y Marcelino Núñez no viajan por recuperación quirúrgica; Erick Pulgar declinó la citación. Fechas y sedes: Chile enfrenta a Portugal el 6 de junio y a la República Democrática del Congo el 9 de junio en España.

Nils Reichmuth fue incluido en la nómina de Nicolás Córdova para la gira europea de La Roja tras completar su cambio de asociación en la plataforma oficial de la FIFA y quedar registrado formalmente en la Federación Chilena de Fútbol. El zurdo de 24 años llega avalado por el título de la Super League suiza: el FC Thun cerró la campaña con 75 puntos y él aportó 4 goles y 3 asistencias durante esa conquista.

La convocatoria tiene una historia detrás: Córdova realizó una gira por Europa en los últimos meses para reunirse con jugadores de ascendencia chilena y presentarles el proyecto de la selección rumbo al Mundial de 2030. Reichmuth fue uno de los convencidos.

Chile tiene programados dos amistosos: el sábado 6 de junio ante Portugal en suelo luso y el martes 9 de junio ante la República Democrática del Congo en España.

¿Cómo Córdova convenció a Reichmuth?

Nils Reichmuth había disputado dos partidos con la Sub 21 de Suiza, selección que disputará el próximo Mundial, pero nunca recibió una citación al equipo adulto helvético.

Esa puerta cerrada coincidió con la llegada de Córdova a Europa: el técnico le expuso en persona las condiciones del proceso y la proyección que tendría dentro del esquema de la Roja. La reunión fue el factor determinante para que el volante ofensivo optara por Chile sobre el combinado suizo.

A los 24 años, Reichmuth tendrá 28 cuando llegue el Mundial de 2030, la edad de máximo rendimiento para un extremo con sus características físicas.

¿Cuándo y dónde juega Chile en Europa?

La gira arranca el sábado 6 de junio ante Portugal en suelo luso, con Cristiano Ronaldo como figura central del rival. Tres días después, el martes 9 de junio, Chile enfrenta a la República Democrática del Congo en España. Dos rivales mundialistas en seis días: el escenario ideal para que Reichmuth muestre su nivel ante la primera competencia real con La Roja.

La nómina llega con bajas de peso y caras nuevas en ataque. Ben Brereton Díaz y Marcelino Núñez no viajan porque continúan su recuperación postoperatoria. Según informó ADN Radio, Erick Pulgar recibió la citación de Córdova pero prefirió quedarse en Brasil y renunció al llamado.

Ante ese escenario, Iván Morales y Clemente Montes emergen como variantes ofensivas junto a Reichmuth en un ataque que Chile está reconfigurando de cara al ciclo mundialista.