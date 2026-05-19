Datos Clave Cristiano convocado: Cristiano Ronaldo, de 41 años, integra la nómina de Portugal para el Mundial 2026 en lo que sería su sexta Copa del Mundo. Grupo K: Portugal enfrentará a Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán en la fase de grupos. Nómina con excedente: La lista de Martínez tiene 27 jugadores, uno sobre el máximo de 26 que permite la FIFA; el descarte casi seguro es un arquero.

Portugal convocó a Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026. El capitán luso, que cumplió 41 años en febrero, disputará su sexta Copa del Mundo bajo las órdenes de Roberto Martínez, quien presentó este martes la nómina oficial de 27 jugadores. El combinado luso quedó encuadrado en el Grupo K junto a Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Ronaldo llega al torneo de Estados Unidos, México y Canadá como el jugador con más participaciones mundialistas de la historia. El título planetario es el único gran trofeo colectivo ausente en su palmarés, y este ciclo cierra con una ventana que, en términos biológicos, difícilmente se vuelva a abrir.

¿Es el último Mundial de Cristiano?

Cristiano Ronaldo debutó en una Copa del Mundo en Alemania 2006, cuando Portugal terminó cuarto. Luego vinieron Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, donde los lusos cayeron en cuartos de final ante Marruecos por 1-0. En ninguno de los cinco torneos anteriores levantó la copa, aunque en varios fue el jugador más determinante del equipo.

El punto de inflexión más reciente fue Qatar 2022: el entonces técnico Fernando Santos lo dejó en el banco para los octavos de final frente a Suiza, partido en que Gonçalo Ramos debutó como titular con un hattrick en el 6-1 final. Martínez le devolvió la titularidad y el rol de referente desde que asumió, y esa recuperación de protagonismo se refleja en esta convocatoria.

Pese a que sigue siendo uno de los grandes referentes de la selección lusa, por su edad, este debiera ser la última cita planetaria del Bicho.

¿Quién queda fuera de la lista de Portugal?

El recorte recaerá casi con certeza en uno de los cuatro arqueros convocados. El reglamento de la FIFA para el Mundial 2026 fija el límite en 26 jugadores, el mismo que rigió en Qatar 2022, y Portugal entregó 27 nombres. Solo tres plazas de portero están disponibles, por lo que uno de los cuatro quedará fuera antes de que la Federación Portuguesa de Fútbol entregue la nómina definitiva.

Más allá del asunto numérico, la convocatoria confirma un bloque de máxima calidad: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Cancelo, Rúben Dias y João Félix rodean al Bicho en una selección que figura entre las favoritas al título. En el Grupo K, Colombia es el rival sudamericano de mayor jerarquía para los lusos, mientras que República Democrática del Congo y Uzbekistán completan una fase de grupos que, sobre el papel, luce asequible.

Revisa aquí el fixture completo del Mundial 2026.