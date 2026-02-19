Tras el fallido duelo ante España, Chile aseguró ahora sí un amistoso de lujo: enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la previa del Mundial 2026. No obstante, debemos esperar la oficialización de la Federación para que no vuelva a pasar lo mismo que ocurrió con el compromiso ante los españoles.

La información del duelo ante los portugueses fue dado a conocer por La Tercera, aunque no es el único partido que disputará, dado que también estará enfrentando a Arabia Saudita.

Ambos compromisos servirán para los rivales de La Roja como preparación para la Copa del Mundo, mientras que nuestra selección piensa en un proceso con miras al 2030.

¿Cuándo juega Chile vs Portugal de Cristiano Ronaldo y Arabia Saudita

Los partidos de Chile ante Portugal y Arabia Saudita no tienen fecha, hora ni estadio confirmado. No obstante, deben ser los primeros días de junio en la previa del inicio del Mundial 2026, que está pactado para el 11 de ese mes.

Estos compromisos son parte de una serie de duelos que jugará La Roja ante elencos mundialistas. En la lista también están Cabo Verde y Nueva Zelanda en marzo, además de Estados Unidos y México después de la Copa del Mundo en septiembre.

Portugal debuta el 17 de junio en la cita planetaria contra un elenco del repechaje, mientras que sus siguientes enfrentamientos serán con Uzbekistán (23 de junio) y Colombia (27), todo esto por el Grupo K.

Arabia Saudita se estrena el 15 de junio con Uruguay y después choca ante España (21) y el mencionado Cabo Verde (26). Estos partidos son por el Grupo H.

¿Cuándo fue la última vez que Chile enfrentó a la Portugal de Cristiano Ronaldo?

El último antecedente de Chile ante la Portugal de Cristiano Ronaldo fue en la Copa Confederaciones 2017, disputada en Rusia.

La Roja silenció el Kazán Arena en aquella oportunidad al eliminar al elenco de CR7 en penales, con una tremenda actuación de Claudio Bravo, quien atajó todos los penales que recibió en la definición.

Cristiano no alcanzó a patear y vio como sus compañeros Ricardo Quaresma, Joao Moutinho y Nani se estrellaban ante el Capitán América.

Para Chile convirtieron desde los 12 pasos Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y Arturo Vidal.