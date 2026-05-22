Datos Clave Nómina llena de sorpresas: Córdoba realiza una nómina de 26 jugadores con seleccionados con experiencia y debutantes. La gran apuesta de Córdoba: Se trata de Nils Reichmuth, joven suizo que optó por defender a la selección chilena. Doble fecha FIFA: La Roja deberá visitar Europa para enfrentar a Portugal y RD Congo.

En época de nóminas previas a la próxima Copa del Mundo, Chile tendrá que conformarse con su participación en la próxima fecha FIFA con dos amistosos ante selecciones que jugarán la cita planetaria. La Roja se medirá en junio previo al Mundial 2026 ante Portugal y RD Congo, por lo que durante esta jornada mostró su nómina para los amistosos.

Mediante sus redes sociales, la selección chilena comandada por Nicolás Córdoba publicó quiénes son los 26 jugadores nominados para enfrentar a la escuadra europea y africana el próximo mes de junio. En la nómina hay varias sorpresas, con figuras que se consolidan en la selección, figuras que retornan a vestir La Roja y a un inesperado debutante.

Las sorpresas de la nómina de La Roja

En la lista de 26 jugadores, Nicolás Córdoba apostó por un equipo mixto, con jugadores jóvenes que ya han sabido portar la camiseta de todos en clasificatorias como Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Darío Osorio, Felipe Loyola, Lucas Cepeda, Vicente Pizarro, Guillermo Maripán y Francisco Sierralta pero también se presencian retornos debido a sus buenas actuaciones en sus equipos.

Los retornos convocados por Córdoba son Brayan Cortés e Iván Morales, quienes pasan por un buen presente en Argentinos Juniors, además del regreso a las convocatorias de Clemente Montes, que es figura en Universidad Católica.

La gran sorpresa del técnico nacional para la doble fecha FIFA es el mediocampista Nils Reichmuth, quien es de nacionalidad suiza pero con madre chilena. El suizo portó la camiseta europea en la sub 21 de la selección, pero nunca debutó con el equipo mayor, por lo que cambió su nacionalidad deportiva.

📋 Los nominados de #LaRoja 🇨🇱 para la Fecha FIFA de junio ante Portugal 🇵🇹 y RD Congo 🇨🇩. pic.twitter.com/7I6Eej9yDe — Selección Chilena (@LaRoja) May 22, 2026

¿Cuándo juega Chile contra Portugal y RD Congo?

La doble fecha de FIFA está pactada para el mes de junio, donde Chile deberá enfrentar a Portugal y RD Congo, donde ambas selecciones disputarán la Copa del Mundo. El duelo entre La Roja y Portugal se disputará el próximo sábado 6 de junio a partir de las 13:45 horas. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional do Jamor, ubicado en el área metropolitana de Lisboa.

Por su parte, La Roja volverá a ver acción el próximo martes 9 de junio en Cádiz, España ante RD Congo. El duelo que se disputará en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea dará inicio a partir de las 10:00 horas.