Datos Clave Rendimiento con La Roja: Gareca obtuvo una sola victoria en 18 fechas de Eliminatorias y condujo a Chile al último lugar de la clasificación sudamericana. Diagnóstico del proceso: El entrenador señaló que Chile vive un período de “poca paciencia” que lleva a interrumpir los proyectos técnicos antes de tiempo. Mensaje a la ANFP: Gareca advirtió que sin un cuerpo técnico respaldado institucionalmente con una línea de juego, el próximo ciclo “va a ser muy difícil”.

Ricardo Gareca habló este viernes desde Argentina y cuestionó el presente del fútbol chileno: el técnico que dirigió a La Roja en las Eliminatorias al Mundial 2026, ganó solo un partido en 18 fechas y terminó con el equipo en el último puesto de Sudamérica, señaló a la ANFP como parte del problema y le dejó una condición clara para el próximo ciclo.

Las declaraciones llegaron en un momento de transición obligada: Chile aún no tiene un nuevo entrenador, pero el próximo técnico deberá conducir al país en las Eliminatorias 2030 sin la opción de haber participado en el torneo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. El diagnóstico de Gareca, desde adentro del fracaso, añade un ángulo incómodo al debate que la ANFP todavía no ha cerrado.

¿Por qué se cortan los procesos en Chile?

El entrenador situó el origen del problema en el peso de las expectativas heredadas. Según su lectura, el ciclo dorado que vivió La Roja bajo el mando de Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi creó una referencia imposible de igualar para la generación actual.

“Vino de una etapa muy linda, que ganó dos Copas América seguidas, tenían aspiraciones más importantes. Pero la realidad es que se fueron quedando y ahora están en un proceso de ansiedad, con el deseo de estar en momentos destacados que tuvieron”, señaló en DSports Radio.

Esa ansiedad, en su diagnóstico, tiene efectos directos sobre la toma de decisiones: “Por eso, se apuran y los procesos se interrumpen”. La frase adquiere un peso particular en su boca: fue él quien lideró la última interrupción.

Bajo su conducción, La Roja sumó apenas una victoria en todo el ciclo y cerró las Eliminatorias en el último lugar del grupo sudamericano, el peor resultado histórico de un equipo que en 2015 y 2016 levantó dos trofeos continentales consecutivos.

🗣️ "Chile, para mí, está en un período de poca paciencia. Vino de una etapa muy linda, que ganó dos Copa América seguidas, tenían aspiraciones más importantes. Pero la realidad es que se fueron quedando y ahora están en un proceso de ansiedad, con el deseo de estar en momentos… pic.twitter.com/jRpseDx9l9 — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) May 15, 2026

¿Qué le exigió Gareca a la ANFP?

La condición que planteó el Tigre fue concreta: “Tienen que encontrar un cuerpo técnico que encuentre una línea de juego, que los respalde; si no, va a ser muy difícil”.

La palabra “respaldo” no aparece por casualidad: durante su propio ciclo, Gareca enfrentó presiones constantes desde la primera fecha, con debates públicos sobre nóminas y cuestionamientos que se intensificaron con cada derrota. El historial del proceso sugiere que la falta de continuidad institucional no es un diagnóstico nuevo, sino una tendencia estructural del fútbol chileno.

El panorama que enfrenta la ANFP tiene una contradicción en el centro: necesita paciencia para reconstruir, pero opera en una cultura institucional que históricamente no la tolera.

La elección del próximo entrenador, que deberá arrancar las Clasificatorias 2030 desde el último antecedente disponible, será la primera prueba de si el entuerto puede resolverse. Por ahora, el hombre que protagonizó el fracaso más reciente ya entregó su opinión.