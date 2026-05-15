Datos Clave Trámite ante FIFA: Un jugador del torneo local fue autorizado a cambiar su nacionalidad deportiva. Elegible para el Mundial: Al no sumar minutos oficiales con Chile, el futbolista podrá jugar por otra selección. Interés de Beccacece: El técnico de Ecuador ya tomó contacto con el guardameta de cara a 2026.

Un giro radical sacude la carrera internacional de Omar Carabalí. El actual portero de O’Higgins, quien durante años fue considerado parte del recambio en el arco de la Selección Chilena, recibió este viernes la notificación oficial de la FIFA que lo habilita para defender a su país natal: Ecuador. Con la resolución de Zúrich en la mano, el guardameta de 28 años se transforma en una opción real para integrar la lista de la “Tri” de cara al Mundial 2026.

¿Por qué Omar Carabalí puede jugar por Ecuador si fue citado en Chile?

La normativa de la FIFA es clara: al no haber sumado minutos en cancha con la selección absoluta de Chile en partidos oficiales, el futbolista pudo optar por el cambio de federación por única vez (One-Time Switch). Pese a que fue convocado por Reinaldo Rueda para las Eliminatorias a Qatar 2022 y defendió a la Roja en el Preolímpico Sub-23 del 2020, su registro en la adulta quedó en cero.

Según informó BioBioChile, el nombre de Carabalí ya encabeza la Plataforma de Cambio de Asociación de la FIFA, certificando el traspaso administrativo de la Federación de Fútbol de Chile a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Este detalle técnico es el que le permite ahora ponerse a disposición de Sebastián Beccacece.

¿Qué dijo Sebastián Beccacece sobre el llamado de Omar Carabalí?

El interés por contar con el “Candado” de Rancagua nació directamente desde el cuerpo técnico de Ecuador. A principios de abril, el estratega argentino admitió públicamente que existían gestiones para repatriar al jugador formado en Colo Colo. “Hemos hecho unas gestiones por Omar Carabalí… él había renunciado a su condición de ecuatoriano para jugar en la selección de Chile”, reconoció Beccacece en su momento.

El propio Carabalí confirmó el contacto directo con el ex DT de la U en declaraciones recogidas por TNT Sports: “La verdad es que conversé con el ‘profe’ Sebastián hace como 20 días. Está la posibilidad, hay temas dirigenciales y gerenciales que hay que solucionar”, explicó el jugador.

“No tiene idea de arqueros”: La dura crítica de Julio Rodríguez a la Roja

La partida de Carabalí a la selección ecuatoriana generó inmediatas reacciones en el medio local. Julio Rodríguez, icónico formador de Claudio Bravo y mentor de Carabalí en el Monumental, arremetió contra el actual proceso de la Roja por permitir esta “fuga” de talento.

En conversación con RedGol, “Hulk” no tuvo filtros para cuestionar la gestión de Nicolás Córdova: “Un día dije, y seguramente le tiene que doler: la soberbia es terrible en el fútbol. Yo digo que el Nico no tiene idea de arqueros y esa es la verdad… Me alegro por Omar, Ecuador hizo las cosas mejor y se hace de un arquero que les puede rendir bastante bien”, disparó el preparador de porteros.

Con este escenario, Carabalí entra de lleno en la pelea por un cupo en la portería del “Tri” para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde actualmente solo el nacionalizado Hernán Galíndez asoma como titular indiscutido.