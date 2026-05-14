Manuel Pellegrini vive horas de una dualidad extraña en España. Por un lado, acaba de asegurar el regreso del Real Betis a la UEFA Champions League después de dos décadas, consolidando un hito histórico para el club andaluz.

Sin embargo, la euforia de la clasificación directa se vio opacada por declaraciones del propio entrenador que sugieren un desgaste irreparable con la directiva sevillana. Mientras en Sevilla reina la incertidumbre, en Chile se reactiva la ilusión por verlo en la banca de La Roja, con una fecha de retorno al país que ya está marcada en el calendario.

¿Llegará Manuel Pellegrini a la Selección Chilena en 2026?

La posibilidad de que el “Ingeniero” asuma el mando de la Selección Chilena parece haber pasado de ser un sueño lejano a una negociación inminente. Héctor Pinto, entrenador que trabajó con Pellegrini y mantiene contacto estrecho con él, rompió el silencio y aseguró que el reciente éxito en España no anula su interés por el “Equipo de Todos”.

Pinto reveló en diálogo con El Mercurio que “para nada está descartada su llegada a la Selección, más que una ventana él abrió una puerta, seguro quiere ver cuál será la nueva directiva de la Federación y qué proyecto existe”.

Además, el técnico chileno entregó un dato clave para la ANFP al confirmar que Pellegrini aterrizará en territorio nacional en las próximas semanas, sentenciando que “Manuel viene a Chile en junio, puede ser el momento de conversar”, lo que ratifica que la ventana de negociación está más abierta que nunca.

El origen del quiebre: ¿Por qué Pellegrini duda seguir en el Betis?

Pese a tener contrato vigente hasta junio de 2027, Pellegrini dejó helada a la prensa española durante los festejos de la Champions. Al ser consultado sobre si dirigiría al equipo en el torneo europeo, su respuesta fue evasiva al señalar que “yo no puedo tocar temas que no me corresponden solamente a mí… ya nos sentaremos a conversar para ver el futuro”.

El distanciamiento tendría su origen en las críticas de la directiva durante la crisis de resultados vivida entre febrero y abril. Tras la eliminación de la Europa League, el presidente del Betis, Ángel Haro, calificó la situación de “fracaso”, dichos que no cayeron bien en el entrenador, quien considera injustos los cuestionamientos tras clasificar al equipo a Europa en sus seis temporadas al mando.

A esta tensión se suma que el director técnico espera garantías económicas para potenciar el plantel de cara a la Champions, algo que la dirigencia aún no asegura plenamente, mientras que su reciente renovación incluyó cláusulas pensando precisamente en la opción de asumir en la Selección Chilena.

El récord histórico de Manuel Pellegrini en España

La vigencia del DT de 72 años es indiscutible, demostrando que su capacidad para construir equipos competitivos sigue siendo su sello distintivo en Europa. De las 15 temporadas que ha dirigido en LaLiga, en 14 de ellas logró clasificar a torneos internacionales.