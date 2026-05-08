La herida de las Eliminatorias hacia Norteamérica 2026 sigue latente y las esquirlas de un proceso que dejó a La Roja fuera de un nuevo Mundial continúan apareciendo. Esta vez, la polémica revivió desde el extranjero, luego de que un ex entrenador de la Selección Chilena decidiera romper el silencio sobre uno de los episodios más tensos de su ciclo: el mediático cruce que mantuvo con Arturo Vidal.

El estratega argentino, Ricardo Gareca, repasó su compleja estadía en Juan Pinto Durán, donde apenas cosechó una victoria en trece partidos, y abordó con una franqueza inédita las quemantes críticas que el “King” le dedicó a través de sus transmisiones en vivo cuando no era considerado en las nóminas, lanzando una llamativa comparación con el máximo ídolo transandino.

El conflicto entre Ricardo Gareca y Arturo Vidal en La Roja

El tortuoso paso de Ricardo Gareca por el banco de Chile estuvo marcado por resultados adversos y cuestionamientos en el manejo del camarín. En conversación con Buen Día ESPN en Argentina, el “Tigre” recordó los desencuentros con la Generación Dorada, centrándose en el volante de Colo Colo.

“Vidal en un momento se expresó, tiene esos programas de streaming y hoy el jugador se expresa directamente. Son otras épocas. Yo lo entendí”, comenzó explicando el ex adiestrador de Perú y Vélez Sarsfield, justificando de cierta forma la molestia del bicampeón de América ante su ausencia en las convocatorias iniciales.

El técnico reconoció que su decisión técnica fue el detonante del quiebre mediático. “Por ahí yo me demoré en convocarlo (…) entonces bueno, él se expresó y fue bastante duro conmigo”, admitió Gareca.

Cabe recordar que el mediocampista fue altamente crítico con el proceso a través de sus redes sociales, hasta que finalmente el DT decidió citarlo en noviembre de 2024 para los trascendentales duelos ante Perú y Venezuela, donde el “King” terminó asumiendo la capitanía del equipo en un intento desesperado por enderezar el rumbo en las Clasificatorias.

¿Por qué el Tigre Gareca comparó a Arturo Vidal con Lionel Messi?

Lejos de guardar rencor por los ataques recibidos durante las transmisiones de Twitch, Ricardo Gareca entregó una particular visión sobre el peso específico que tienen jugadores de esa talla en un país.

Para explicar su nivel de tolerancia ante los dardos del volante albo, el “Tigre” realizó un sorpresivo paralelismo con el capitán de la Albiceleste. “Yo lo entendí, porque es un ídolo; es como Messi acá en Argentina, al igual que Alexis Sánchez y esos muchachos que le han dado mucho a la selección”, argumentó el estratega, dejando en claro que la magnitud de la figura de Vidal obligaba a tener un manejo distinto de la situación.

El ex técnico de La Roja también confesó que su percepción sobre el “King” cambió radicalmente una vez que compartieron en el vestuario de Pinto Durán. A pesar de los cruces iniciales, Gareca valoró el aporte del jugador cuando finalmente fue reintegrado al plantel.

“A mí lo que me interesaba es que la selección funcione y que despegue (…). Cuando lo convoqué me di cuenta de que era un tipo positivo, realmente importante”, sentenció, cerrando así un capítulo marcado por una crisis deportiva que terminó con su salida y que, hasta el día de hoy, mantiene a Chile sufriendo las consecuencias de un recambio fallido y la ausencia de sus referentes históricos bajo el interinato de Nicolás Córdova.