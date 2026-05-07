Jayden Vásquez es un futbolista juvenil de 18 años que nació en Estados Unidos, pero tiene padres chilenos. Juega como delantero y está en las divisiones inferiores de Curicó Unido con la idea de hacer su carrera en nuestro país y representar a La Roja, con la que espera llegar a un Mundial.

Tiene experiencia en los equipos menores de Philadelphia Union de la MLS y Getafe de España, aunque no pudo afianzarse en esos lugares. Llegó a Chile a través de la Santiago United Academy, la que tiene como misión ser intermediario de jugadores para llegar al profesionalismo. El elenco curicano vio videos y posó sus ojos en él, donde actualmente hace sus primeras armas en el fútbol local.

En Al Aire Libre conversamos con Jayden, quien contó su historia: “Crecí en Nueva York con padres chilenos. Ellos llegaron a Estados Unidos buscando una mejor vida y más oportunidades para nuestra familia. Crecí viendo todo el sacrificio que hicieron y eso me ayudó a formar mi mentalidad dentro y fuera de la cancha.”

Jayden Vásquez: de Estados Unidos a querer representar a Chile

Jayden Vásquez está contento en Curicó Unido y en general con el fútbol chileno: “Me sorprendió el nivel y la intensidad con la que se juega acá. Hay muchos jugadores jovenes con talento y personalidad. Siento que en Chile hay muchísimo potencial y que solo faltan más oportunidades para los jóvenes”.

Además, de inmediato reconoció que quiere jugar por La Roja: “Decidí representar a Chile porque este país siempre ha sido parte de quien soy y de mi familia. Sé que la Selección viene de momentos difíciles después de quedar fuera de varios Mundiales, pero creo que viene una generación con mucha hambre de cambiar eso. Y sí, obviamente me ilusiona muchísimo poder recibir una citación juvenil algún día”.

Los sueños de Jayden Vásquez: jugar en Europa y llevar a Chile al Mundial

“Mi sueño más grande es jugar al máximo nivel posible, llegar a Europa y algún día representar a Chile en un Mundial. Pero también quiero que mi familia se sienta orgullosa de todo lo que hemos trabajado juntos”, añadió.

Junto con esto, hizo hincapié en eso último: “Para ellos significa mucho porque nunca dejaron de sentirse chilenos aunque vivieran afuera. Sienten orgullo de que quiera representar nuestras raíces y nuestra historia como familia”.

Finalmente, habló de Santiago United Academy donde dio sus primeros pasos en Chile: “Me preparó para las exigencias del fútbol chileno y tiene jugadores de distintos lugares. Todos tenemos el mismo sueño, se siente como una familia”.