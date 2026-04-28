Las Eliminatorias Sudamericanas son consideradas las más difíciles del planeta, y el reciente proceso clasificatorio para la Copa del Mundo dejó víctimas ilustres. Mientras La Roja finalizó en el último lugar de la tabla con apenas 11 puntos, otro tradicional combinado del Pacífico vivió un drama similar, terminando penúltimo y quedándose fuera de la cita planetaria por segunda edición consecutiva.

Para evitar un nuevo fracaso de cara al proceso 2030, la dirigencia y el cuerpo técnico decidieron tomar una decisión histórica y drástica amparada en su geografía: mudar su localía a zonas de extrema altitud para sacar ventaja deportiva ante las grandes potencias del continente.

¿Qué selección sudamericana se mudará a la altura para las Eliminatorias?

El combinado de Perú, dirigido por el brasileño Mano Menezes, confirmó que dejará Lima en algunos partidos para ejercer su localía a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Las especulaciones llegaron a su fin este lunes, cuando una comisión encabezada por el propio entrenador y el director general de fútbol, Jean Ferrari, inspeccionó diversos recintos deportivos en la frontera con Bolivia.

Menezes fue tajante al aterrizar en la capital peruana tras su gira de evaluación: “La idea está clara. Nosotros vamos a jugar en altura. Ya está confirmado. Vamos a jugar en Lima, pero también vamos a jugar en altura”.

¿Qué estadios visitó Mano Menezes y cuál será la ciudad elegida?

El cuerpo técnico peruano inspeccionó dos estadios en la zona de Puno (ubicada a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar), pero la ciudad de Cusco correría con ventaja. La comitiva visitó las canchas de la Universidad Nacional del Altiplano y el Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca. Sin embargo, Menezes reveló que usarán el Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) y que la cuarta sede saldrá de las revisiones en Puno.

“Para jugar las Eliminatorias necesitamos todas las armas posibles. Desde que apuntamos a jugar a casi 4 mil metros de altura, hay un tema de planificación”, complementó el directivo Jean Ferrari.

El drama en la tabla: El motivo del cambio y la alerta para Chile

Las razones de esta radical medida están a la vista en los números de la última competencia. El combinado incaico busca revertir desesperadamente el rendimiento que lo dejó fuera de la Copa del Mundo, apenas un punto por encima de la Selección Chilena:

Posición Selección Diferencia de Goles Puntos 8 Venezuela -10 18 9 Perú -15 12 10 Chile -18 11

El estratega brasileño se negó a revelar qué países serán llevados a la altura para “no darles armas”, pero en la prensa incaica ya filtran los nombres de Argentina, Brasil, Uruguay y La Roja. “Estratégicamente, vamos a elegir lo que sea mejor para la selección peruana en el momento en que tengamos que tomar la decisión”, cerró el DT.

Medios peruanos especulan que la intención principal es desgastar a los gigantes del continente, pero advierten que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) evaluará seriamente llevar a Chile a la altura para disputar el decisivo “Clásico del Pacífico”, sumando un nuevo grado de dificultad para una selección nacional que urge de puntos.