Nelson Acosta, el histórico director técnico que lideró a la Selección chilena hacia el Mundial de Francia 1998 y conquistó el bronce en Sidney 2000, atraviesa una realidad personal crítica debido al mal de Alzheimer diagnosticado hace nueve años. Ante el dramático llamado de su hija, Silvana Acosta, quien denunció bloqueos judiciales y bancarios que impiden costear su atención médica especializada, la generación mundialista reaccionó de inmediato. Según reporta El Deportivo, los históricos de la Roja ya se han organizado para ofrecer toda la colaboración necesaria para “Don Nelson”.

¿Cómo ayudarán los ídolos de La Roja en Francia 98 a Nelson Acosta?

La respuesta de los jugadores que lideraron el proceso hacia la cita gala fue tajante al conocer que el estratega no puede ser trasladado a Santiago por falta de acceso a sus propios recursos. Víctor Hugo Castañeda, exmediocampista de la escuadra nacional, fue enfático en señalar la unidad del grupo en diálogo con El Deportivo: “Ninguno se va a negar si se requiere alguna actividad”.

Por su parte, el exarquero Marcelo “Rambo” Ramírez reforzó este compromiso al declarar que “todos estamos dispuestos para hacer algo”. La intención de los mundialistas es aliviar la carga de la familia, que actualmente debe lidiar con la complejidad de cuidar al técnico en San Vicente de Tagua Tagua, una zona rural que, según su hija, “no cuenta con las necesidades que mi papá tiene”.

El escándalo financiero de Nelson Acosta: Burocracia y cuentas bloqueadas

A pesar de que el estratega cuenta con los medios para costear su atención tras una vida de trabajo organizado, estos se encuentran inaccesibles por trabas administrativas. Silvana Acosta reveló que los fondos están “bloqueados por la burocracia judicial, empresarial y bancaria”, lo que la obligó a solicitar créditos personales para gastos médicos urgentes.

Víctor Hugo Castañeda arremetió contra este escenario en el citado medio: “Encuentro terrible que teniendo los recursos no los puedan desbloquear… Encuentro una frescura que se tenga que pagar impuestos dos veces. Es la burocracia”. Además, la familia denunció la inacción del curador ad litem asignado, acusando que “en tres años no lo ha ido a ver ni una sola vez”.

“Fue un técnico subvalorado”: La defensa del legado del exseleccionador

Más allá de la urgencia médica, sus exdirigidos aprovecharon la instancia para reivindicar la carrera del DT frente a las críticas históricas. Marcelo Ramírez fue tajante al respecto: “Muchos coincidimos en que fue un técnico subvalorado. No se le reconoció lo que había logrado con clubes que no son los grandes y que a la Selección la hizo competir, fue protagonista”.

El “Rambo” insistió en que el medio nacional fue injusto con el técnico: “Siempre fue muy criticado y si uno hace la comparación con los que han pasado, vaya que fuimos injustos… han pasado algunos con mucho renombre que han sido un fiasco”. Bajo su mando, la Roja no solo rompió una ausencia de 16 años en Mundiales, sino que también alcanzó semifinales de Copa América y obtuvo una histórica medalla olímpica en Australia.