La búsqueda de un estratega para la Selección Chilena entró en una etapa definitoria. Tras la salida de Ricardo Gareca que dejó al equipo hundido en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, la ANFP y la Federación trabajan a contrarreloj para reestructurar el proyecto deportivo.

En medio de este escenario de incertidumbre, el gerente de selecciones, Felipe Correa, alzó la voz para detallar los plazos que maneja la dirigencia para poner fin al interinato de Nicolás Córdova y anunciar finalmente al profesional que tomará las riendas del “Equipo de Todos”.

¿Cuándo se anunciará oficialmente al nuevo DT de La Roja?

La Federación proyecta tener cerrado al técnico definitivo entre los meses de noviembre y diciembre de este año. Según detalló Felipe Correa en diálogo con ESPN, la urgencia de separar administrativamente la ANFP de la Federación marcará los tiempos de la decisión. “Presentaremos la propuesta para quien pueda dirigir a la selección. Esperamos que los caminos se puedan juntar de aquí a fin de año”, aseguró el directivo.

Pese a que Nicolás Córdova se mantendrá al mando temporalmente, en Quilín recalcan que su ciclo no pasará de diciembre, abriendo la puerta a que el nombramiento se adelante: “El fútbol es dinámico y de aquí a noviembre pueden pasar muchas cosas”.

"DE AQUÍ A NOVIEMBRE CREEMOS QUE PUEDEN PASAR MUCHAS COSAS"



Felipe Correa habló sobre la posibilidad de contar con Manuel Pellegrini u otro nombre como nuevo DT de la selección chilena.



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¿Qué posibilidades hay de que Manuel Pellegrini asuma en la Selección Chilena?

Desde la gerencia de selecciones evitaron referirse al actual técnico del Betis, pero recalcaron que buscan brindar “certezas y estructuras” para convencer a un entrenador de jerarquía. Ante las recientes declaraciones del “Ingeniero”, donde supeditó cualquier opción a finalizar su contrato en España y a la existencia de un proyecto dirigencial serio, Correa fue tajante. “No me refiero a conversaciones individuales con ningún técnico”, indicó el funcionario, aunque aprovechó de enviar un mensaje directo sobre el perfil de la búsqueda: “Un proyecto técnico quiere certezas y estructuras. En eso se está trabajando. No tengo dudas de que vamos a contar con quien queramos para dirigir este proyecto”.

¿Qué otro amistoso jugará Chile en Europa además del duelo contra Portugal?

La Roja cerrará un segundo partido preparatorio en el Viejo Continente para el próximo 9 de junio, días después de medirse ante la escuadra de Cristiano Ronaldo. El calendario internacional de la selección no se detendrá en el esperado choque fijado para el 6 de junio en Lisboa. Felipe Correa confirmó que, pese a los problemas logísticos iniciales por el tope de fechas con el torneo nacional y la Copa Libertadores, la gira europea tendrá garantizados dos compromisos de altísimo nivel. “Estamos con distintas opciones, esperamos de aquí a una semana y media aproximadamente cerrar ese segundo rival”, explicó el directivo.